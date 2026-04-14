التكنولوجيا الزراعية في عمان الاهلية تشارك بورشة عمل حول البحث العلمي لتعزيز الاستدامة

4 ساعات ago
وطنا اليوم:شاركت كلية التكنولوجيا الزراعية في جامعة عمان الاهلية في ورشة عمل نظّمتها الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع في الحديقة النباتية الملكية، بعنوان “البحث العلمي لتعزيز الاستدامة”، وذلك تحت رعاية سمو الأميرة بسمة بنت علي ومثّل الكلية في هذه الورشة نائب عميد الكلية الدكتور مراد المعايطة، حيث أكد الدكتور المعايطة أن مثل هذه اللقاءات العلمية تسهم بشكل فاعل في رسم ملامح خريطة البحث العلمي، وتعزز دور الابتكار والإبداع في الوصول إلى حلول عملية قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية في القطاع الزراعي موضحاً أهمية مواكبة التطورات المتسارعة في مجال البحث العلمي، والعمل على تحويل مخرجاته من الإطار النظري إلى التطبيق العملي، بما يعزز دور الباحثين في قيادة القطاع الزراعي نحو تحقيق الأمن الغذائي المستدام.


