طلبة جامعة عمان الأهلية يحققون إنجازًا عالميًا في الكاراتيه

وطنا اليوم:في إنجاز رياضي مشرّف يعكس تميز طلبة “جامعة عمان الأهلية” على الساحة الدولية، توّج لاعب المنتخب الوطني للكاراتيه الطالب في كلية الهندسة محمد الجعفري بالميدالية الذهبية في بطولة الدوري الممتاز للكاراتيه التي أقيمت في مدينة ليشان بجمهورية الصين الشعبية، بعد أداء قوي ومتميز أكد جاهزيته العالية وقدرته على المنافسة في كبرى المحافل العالمية.

كما واصل الطلبة تألقهم، حيث أحرز الطالب في كلية العلوم التربوية عبد الله حماد الميدالية البرونزية في البطولة ذاتها، في إنجاز يعكس روح الإصرار والتميز التي يتمتع بها طلبة الجامعة، ويؤكد حضورهم اللافت ضمن صفوف المنتخب الوطني.

ويُعد هذا الإنجاز مصدر فخر واعتزاز لـ “جامعة عمان الأهلية”، التي تواصل دعمها للطلبة الموهوبين في مختلف المجالات، لا سيما الرياضية، بما يسهم في صقل مهاراتهم وتمكينهم من تحقيق إنجازات نوعية على المستويين الإقليمي والدولي.

ويؤكد هذا التفوق المكانة المتقدمة التي يحتلها طلبة الجامعة في المحافل الرياضية العالمية، ويجسد الصورة المشرفة للشباب الأردني القادرعلى رفع راية الوطن عاليًا في مختلف الميادين.