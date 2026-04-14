طلبة جامعة عمان الأهلية يحققون إنجازًا عالميًا في الكاراتيه

4 ساعات ago
وطنا اليوم:في إنجاز رياضي مشرّف يعكس تميز طلبة “جامعة عمان الأهلية” على الساحة الدولية، توّج لاعب المنتخب الوطني للكاراتيه الطالب في كلية الهندسة محمد الجعفري بالميدالية الذهبية في بطولة الدوري الممتاز للكاراتيه التي أقيمت في مدينة ليشان بجمهورية الصين الشعبية، بعد أداء قوي ومتميز أكد جاهزيته العالية وقدرته على المنافسة في كبرى المحافل العالمية.
كما واصل الطلبة تألقهم، حيث أحرز الطالب في كلية العلوم التربوية عبد الله حماد الميدالية البرونزية في البطولة ذاتها، في إنجاز يعكس روح الإصرار والتميز التي يتمتع بها طلبة الجامعة، ويؤكد حضورهم اللافت ضمن صفوف المنتخب الوطني.
ويُعد هذا الإنجاز مصدر فخر واعتزاز لـ “جامعة عمان الأهلية”، التي تواصل دعمها للطلبة الموهوبين في مختلف المجالات، لا سيما الرياضية، بما يسهم في صقل مهاراتهم وتمكينهم من تحقيق إنجازات نوعية على المستويين الإقليمي والدولي.
ويؤكد هذا التفوق المكانة المتقدمة التي يحتلها طلبة الجامعة في المحافل الرياضية العالمية، ويجسد الصورة المشرفة للشباب الأردني القادرعلى رفع راية الوطن عاليًا في مختلف الميادين.


24 ساعة
14:01

الفايز: توسيع دائرة الحرب سيؤدي إلى المزيد من والفوضى والدمار

13:58

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب مواد مخدرة

13:55

ميلوني تعلّق التجديد التلقائي لاتفاقية الدفاع مع إسرائيل

13:52

مالية الأعيان تقر مشروع قانون التصديق على اتفاقية قرض بين الأردن وإيطاليا

13:29

صالح وائل الشقيرات … امتداد الإرث وبصمة الجيل الجديد

12:36

5 إشارات خطيرة.. هل أخطأ الهلال بالتعاقد مع بنزيما؟

12:30

إعادة مؤذن مسجد إلى عمله بعد تبرئته قضائياً

12:22

إيران تطالب الأردن و4 دول عربية بتعويضات عن أضرار الحرب

12:08

لماذا يُعد الخليج العربي أغنى مناطق العالم بالنفط والغاز؟

11:52

أسعار اللحوم الحمراء تلهب جيوب المواطنين في الأردن

11:38

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي وإصابة آخرين جنوبي لبنان

11:31

ارتفاع غرام الذهب دينار و30 قرشا في السوق المحلية

وفيات
وفيات الثلاثاء 14-4-2026وفيات الإثنين 13-4- 2026وفيات الأحد 12-4-2026وفيات الجمعة 10-4-2026ابو الحاج يعزي عشيرة الحويان