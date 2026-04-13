5 ساعات ago
البابا لاوون: لا أخشى إدارة ترامب ولا أنوي الدخول في جدال معه

وطنا اليوم:قال البابا لاوون الرابع عشر، الاثنين، إنه لا يخشى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولا ينوي الدخول في جدال معه.
وأشار البابا إلى أنه يعتزم مواصلة معارضته للحرب بعدما تعرض زعيم الكنيسة التي يصل عدد أتباعها إلى 1.4 مليار شخص لهجوم مباشر من الرئيس ترامب.
وفي تصريحات أدلى بها على متن الطائرة البابوية المتجهة إلى الجزائر، حيث يبدأ أول بابا أمريكي جولة تستغرق 10 أيام تشمل أربع دول أفريقية، قال البابا أيضا إن الرسالة المسيحية تتعرض “لإساءة الاستخدام”.
وأضاف بابا الفاتيكان “لا أريد الدخول في جدال معه… أعتقد أن رسالة الإنجيل يجب ألا يساء استخدامها بالطريقة التي يفعلها البعض”.
وتابع “سأواصل رفع صوتي عاليا ضد الحرب، ساعيا إلى تعزيز السلام والحوار والعلاقات متعددة الأطراف بين الدول للبحث عن حلول عادلة للمشاكل”.
وقال “يعاني الكثير من الناس في العالم اليوم… يُقتل الكثير من الأبرياء. وأعتقد أنه يجب على أحدهم أن يقف ويقول إن هناك طريقا أفضل”.


21:43

الذنيبات يتفقد ميناء تصدير الفوسفات والمجمع الصناعي في العقبة

20:57

مجمع اللغة العربية يعيد تشكيل لجانه

20:52

أكسيوس : الولايات المتحدة اقترحت على إيران وقف تخصيب اليورانيوم 20 عاما

20:29

الحرب ترفع أسعار الفستق لأعلى مستوياتها في 8 سنوات

20:19

دعوة لمتقاعدي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتأسيس جمعية تعاونية

20:17

حسان يطلق حملة لرفع الأعلام في الشوارع وعلى المباني الحكومية

19:57

ترامب: كوبا دولة فاشلة وقد نتوجه إليها بعد أن ننتهي من إيران

19:46

الطاقة النيابية تقر اتفاقية تعدين النحاس في منطقة أبو خشيبة

19:43

نشر دوريات بأماكن التنزه لاتخاذ إجراءات بحق المخالفين

19:38

عمليات قلب مفتوح مجانية للأطفال

19:15

ترامب: سيتم تدمير أي سفينة إيرانية تقترب من نطاق الحصار

19:09

اتفاق على دعم قطاع المعاصر والعاملين في قطاع الزيتون

وفيات الإثنين 13-4- 2026وفيات الأحد 12-4-2026وفيات الجمعة 10-4-2026