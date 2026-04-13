سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تفتتح معرضها في عمان الأهلية وتوقّعان مذكرة تعاون

وطنا اليوم:افتتحت سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي معرضها داخل حرم جامعة عمان الأهلية، في خطوة تهدف إلى تعزيز تجربة الطلبة التعليمية وتمكينهم من التعرف على أحدث الابتكارات التكنولوجية، وذلك بحضور نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية/عميد كلية طب الأسنان الأستاذ الدكتور أحمد حمدان، وعدد من الشخصيات من كلا الطرفين.

وأعرب رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور ساري حمدان، عن سعادته باحتضان الجامعة لهذا المعرض، معتبرًا إياه إضافة نوعية للحياة الجامعية، مؤكدًا أن التعاون مع شركة عالمية مثل سامسونج يعزز من تجربة الطلبة التعليمية ويمكنهم من الانخراط الفعال في بيئة تقنية متطورة.

بدوره، قال المدير العام لشركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي، جونغ هو كانج: “يعد هذا المعرض خطوة مهمة في شراكتنا مع الجامعة، وسيمكن الطلبة من اختبار أحدث الأجهزة والحلول التكنولوجية والأدوات اللازمة لتحقيق طموحاتهم الأكاديمية والمهنية، ونحن ملتزمون بدعم جيل الشباب في الأردن وتمكينه بالتكنولوجيا، وإعدادهم لمواكبة متطلبات المستقبل في عالم سريع التغير.”

ويأتي افتتاح المعرض ضمن استراتيجية سامسونج تحت مبادرة “الابتكار التكنولوجي”، التي تهدف إلى تمكين الطلبة من تجربة أحدث التقنيات وتعزيز مهاراتهم المستقبلية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، في إطار الشراكة الممتدة مع المؤسسات الأكاديمية الأردنية.

ويقدّم المعرض تجربة تفاعلية للطلبة، تتيح لهم الاطلاع على مجالات الهواتف الذكية، الأجهزة اللوحية، الحواسيب المحمولة، الشاشات الذكية، وأجهزة العناية بالصحة والأجهزة المنزلية، إلى جانب عروض حصرية وتسهيلات مميزة للاستفادة من منتجات الشركة.

وعلى هامش المعرض، وقّعت جامعة عمان الأهلية مذكرة تفاهم مع شركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي، لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي وربط طلبة الجامعة وموظفيها بأحدث الابتكارات التكنولوجية.

وقد وقّع المذكرة كل من الأستاذ الدكتور ساري حمدان، رئيس الجامعة، وجونغ هو كانج، المدير العام لشركة سامسونج، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.