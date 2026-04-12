كلمةُ عشقٍ في جامعةِ الزيتونةِ الأردنية

الدكتورة أمل الشعراء

جامعة الزيتونة الأردنية

من مكتبي هذا الصباح ، اقولها أعشقكِ يا زيتونة الزمن الجميل، يا زيتونةَ المجدِ، يا منارةَ العلمِ التي أينعتْ في قلبِ عمّانَ فأثمرتْ عقولاً وضّاءةً وهمماً سامقة. عشقتُكِ مذْ وطئتْ قدمايَ أرضَكِ، فتلقّفتني أروقتُكِ بدفءِ الأمِّ الرؤوم، وهمسَتْ في أذني قاعاتُكِ: هُنا تُصاغُ الأحلامُ وتُبعثُ الهمم. فيكِ تعلّمتُ أنّ العلمَ لا يُقاسُ بالصفحاتِ بل بالبصماتِ التي نتركُها في دروبِ الحياة. أساتذتُكِ نجومٌ تهدي الحائرين، وزملائي رفاقُ دربٍ صاروا إخوةً في طلبِ المعالي. يا زيتونةَ العزِّ، جذورُكِ ضاربةٌ في أصالةِ هذا الوطن، وأغصانُكِ تمتدُّ لتُظلّلَ كلَّ طموحٍ عربيّ. كلُّ حجرٍ فيكِ يحكي قصةَ اجتهاد، وكلُّ زاويةٍ تشهدُ على دمعةِ تعبٍ تحوّلتْ إلى بسمةِ نجاح.

أُقسمُ أنّ هواكِ سيسكنُني ما حييت ، فأنتِ لستِ جامعةً أسوارُها من حجر ، بل وطنٌ صغيرٌ أسوارُه من حبٍّ وانتماء.

فإذا ذُكرَ الوفاءُ، كنتِ أنتِ المعنى، وإذا ذُكرَ المستقبلُ، كنتِ أنتِ الطريق.

دمتِ يا زيتونةَ الأردنِ شامخةً، ودُمنا بكِ كباراً.