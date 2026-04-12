جامعة البترا تطلق بوابة إلكترونية لربط ثلاثين ألف خريج بسوق العمل

وطنا اليوم:أطلقت جامعة البترا نظامًا إلكترونيًا متكاملًا لمتابعة خريجيها، يهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وتوسيع جسور التواصل مع أبناء الجامعة داخل الأردن وخارجه. وتجمع المنصة خريجي الجامعة منذ تأسيسها، وتتيح لهم تحديث بياناتهم المهنية، والاطلاع على الفرص الوظيفية، والتواصل البيني حسب الكليات والأقسام.

قال رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، إن إطلاق البوابة يجسّد التزام الجامعة بعلاقة مستدامة مع خريجيها تتجاوز مرحلة الدراسة، مضيفًا أن المبادرة تندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية لبناء مجتمع أكاديمي ومهني متكامل يعزز دور الخريجين كسفراء للجامعة وشركاء في التنمية الوطنية.

وأوضح عميد شؤون الطلبة، الأستاذ الدكتور إياد الملاح، أن النظام يضم قرابة ثلاثين ألف خريج، ويقدّم تقارير إحصائية حول نسب العاملين في تخصصاتهم ورواد الأعمال. وأشار الملاح إلى خطط مستقبلية لتطوير سيرة ذاتية إلكترونية متوافقة مع المعايير العالمية (ATS) باللغتين العربية والإنجليزية، لرفع جاهزية الخريجين للمنافسة في سوق العمل.

وبيّن المشرف على تصميم النظام، الدكتور جمال زراقو من كلية تكنولوجيا المعلومات، أن البوابة تتضمن ملفًا مهنيًا رقميًا وشبكة تواصل وقاعدة بيانات للوظائف. وأكد زراقو أن النظام صُمم وفق أعلى معايير تجربة المستخدم وأمن البيانات، لربط الخريجين ذوي الخبرة بالطلبة الجدد عبر برامج الإرشاد المهني.

ودعت الجامعة جميع خريجيها إلى التسجيل في البوابة عبر الرابط الرسمي:

([http://alumni.uop.edu.jo](http://alumni.uop.edu.jo))