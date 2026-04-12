بالصور ….عمّان الأهلية تنظم مؤتمر IEEE الأردن بمشاركة نخبة من الباحثين والخبراء

وطنا اليوم:نظّمت كلية تقنية المعلومات في جامعة عمان الأهلية مؤتمرها الدولي الأول حول التقنيات الناشئة والأنظمة الهندسية، بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية وIEEE الأردن، بمشاركة واسعة من الباحثين والأكاديميين والخبراء في مجالات تكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان، ونائب الرئيس للشؤون الأكاديمية/ عميد كلية طب الأسنان الأستاذ الدكتور أحمد حمدان، وعميد كلية تقنية المعلومات الأستاذ الدكتور محمد القطاونة ، والدكتور اياد شعبان مساعد الرئيس لشؤون الاعتماد والجودة والتخطيط /مدير وحدة الموارد البشرية والتطوير المؤسسي، إلى جانب عمداء الكليات وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية.

ويأتي تنظيم المؤتمر بالتعاون مع IEEE الأردن في إطار حرص الجامعة على تعزيز البحث العلمي وتوسيع آفاق التعاون الأكاديمي والتقني، ومواكبة أحدث التطورات في مجالات التكنولوجيا والابتكار.

وفي كلمته خلال المؤتمر، أكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان اعتزازه بنجاح أعمال المؤتمر، مشيرًا إلى أن مشاركة نخبة من الباحثين بأوراق علمية قيّمة أسهمت في إثراء النقاش العلمي وفتح مجالات جديدة للتطوير والابتكار، مضيفًا أن انعقاد المؤتمر، رغم التحديات التي تشهدها المنطقة، يعكس إصرار المؤسسات الأكاديمية على الاستمرار في أداء دورها العلمي والمعرفي.

وتضمن المؤتمر عددًا من المحاور العلمية المتخصصة، أبرزها الأمن السيبراني والخصوصية، والذكاء الاصطناعي وعلم البيانات، وإنترنت الأشياء والأنظمة الذكية، وتقنيات الابتكار، وتقنيات الاتصالات والشبكات، وهندسة البرمجيات، والتطبيقات الهندسية والتقنيات الذكية.

وشهد المؤتمر إقبالًا واسعًا من الباحثين حول العالم، حيث بلغ إجمالي الأوراق البحثية المقدمة 218 ورقة، تم قبول 76 منها بنسبة قبول بلغت 34.9%، ما يعكس مستوى عاليًا من الانتقاء والجودة العلمية. كما بلغ إجمالي المراجعات العلمية 496 مراجعة، شارك فيها 103 محكمين.

وتوزعت الأبحاث المقبولة حسب المواضيع، حيث تصدر مجال الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات القائمة بـ 26 بحثًا، يليه التطبيقات الهندسية بـ 17 بحثًا، ثم مجال الأمن السيبراني والخصوصية بـ 14 بحثًا، وتقنيات الابتكار بـ 8 أبحاث، وتقنيات الاتصالات والشبكات بـ 5 أبحاث، وهندسة البرمجيات بـ 3 أبحاث، وإنترنت الأشياء بـ 3 أبحاث. وعلى الصعيد الجغرافي، شارك في المؤتمر باحثون من 17 دولة شملت الأردن، فلسطين، إنجلترا، تركيا، الهند، ماليزيا، إندونيسيا، بنغلادش، باكستان، العراق، الإمارات، السعودية، قطر، الجزائر، المغرب، سوريا ولبنان.

وفي ختام أعمال المؤتمر، خرج المشاركون بمجموعة من التوصيات التي ركزت على تعزيز التعاون البحثي الدولي بين الجامعات العربية والدولية، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، والعمل على إنشاء منصات لتبادل الأفكار وتنفيذ مشاريع بحثية مشتركة.

كما شددت التوصيات على أهمية تطوير المهارات البحثية لدى الشباب من خلال تنظيم ورش عمل متخصصة في كتابة الأبحاث ونشرها، إضافة إلى إصدار عدد خاص في مجلة علمية مفهرسة لأفضل الأبحاث المقدمة في المؤتمر.

وأكد المشاركون كذلك ضرورة ربط البحث العلمي باحتياجات القطاعات الصناعية والخدمية، وتشجيع الباحثين على توجيه دراساتهم نحو حل المشكلات الواقعية، إلى جانب الاستثمار في بناء قواعد بيانات عربية عالية الجودة تدعم تطوير نماذج ذكاء اصطناعي تعكس خصوصية المنطقة.

كما أوصوا بأهمية تنظيم المؤتمر بشكل دوري سنوي وتوسيع نطاق المشاركة فيه.

وفي ختام المؤتمر، أعرب رئيس الجامعة عن أمله في أن تسهم مخرجاته من أوراق علمية وتوصيات في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات، وتعزيز صناعة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يخدم مسيرة التنمية في الأردن، ويعزز من مكانة الجامعة كمؤسسة أكاديمية رائدة في دعم الابتكار والبحث العلمي.