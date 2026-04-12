بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

عطية يدعو للتروي وعدم الاستعجال باقرار قانون الضمان الاجتماعي

12 أبريل 2026
وطنا اليوم:دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عضو كتلة حزب مبادرة الدكتور خميس حسين عطية إلى التعامل مع مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدل بعقل بارد وتاني ، بعيدًا عن أي استعجال في إقراره، مؤكدًا أن هذا القانون يمس شريحة واسعة من المواطنين ويترتب عليه آثار اقتصادية واجتماعية طويلة الأمد.
وقال عطية انه يتوجب إجراء دراسات اكتوارية دقيقة ومعمّقة قبل المضي في أي تعديلات، لضمان استدامة النظام التأميني وحماية حقوق المشتركين والمتقاعدين، محذرًا من أن أي قرارات غير مدروسة قد تؤدي إلى اختلالات مستقبلية يصعب معالجتها.
وقال النائب الاول أن مجلس النواب حريص على الوصول إلى صيغة متوازنة تحقق العدالة بين الأجيال، وتحافظ في الوقت ذاته على متانة مؤسسة الضمان وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، داعيًا إلى توسيع الحوار مع مختلف الجهات المعنية والخبراء قبل حسم أي توجهات تشريعية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
