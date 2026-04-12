بني هاني يدعو الحكومة لإجراء حوار شامل وواسع حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي

12 أبريل 2026
بني هاني يدعو الحكومة لإجراء حوار شامل وواسع حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي

وطنا اليوم:دعا النائب طارق عبد المهدي بني هاني الحكومة لإعادة النظر بمشروع قانون الضمان الاجتماعي وإجراء حوار شامل وواسع مع مختلف شرائح المجتمع الأردني وذلك في ظل الظروف الاقتصاديه التي يعيشها المواطن الاردني نتيجه لتلك الأحداث الاقليميه التي ألقت بظلالها على اقتصاد الاردني وتوفر فرص العمل

واضاف بني هاني في بيان صحفي ان مشروع قانون الضمان الاجتماعي يمس كل شرائح المجتمع الأردني وعلى اهميه بالغه وهو ما يدعو إلى العمل على تعديله بشكل يضمن مستقبل آمن للمشترك ولافراد اسرته

واكد انه ونظرا للاعتراضات الكبيره التي يلقاها مشروع القانون والكم الهائل من الاتصالات التي ترد للنواب تطالبهم بإعادة النظر بهذا القانون وعدم المساس مطلقا بحقوق المشتركين الحاليين داعيا الحكومه الى اعادة فتح حوار شامل اكثر جدية حول مشروع القانون واعادة دراسته والتركيز على تفعيل الذراع الاستثماري للضمان فلا يعقل ان يعتمد الضمان الاجتماعي على الاشتراكات لدفع رواتب المتقاعدين فاين مساهمة استثمارات الضمان.

وشدد على ضرورة ان تقوم الحكومة الذهاب لاستثمارات آمنه مجديه وبعدها يمكن ان نطرح تعديل القانون بدلا من اللجوء الى تحميل المشتركين فشل ادارات الضمان فإن هذا ظلم وجور على الحقوق المكتسبه للمشتركين

وختم بني هاني بالتأكيد على ضروري ان تحافظ الحكومة على حقوق المشتركين واستدامه اموال الضمان الاجتماعي باعتبارها مؤسسة اجتماعية تهم كل مواطن اردني .


01:52

كلمةُ عشقٍ في جامعةِ الزيتونةِ الأردنية

00:23

مدرسة كنز المعرفة بمادبا تفوز بالمركز الأول على مستوى مديرية التربية والتعليم في مسابقة “جذور الإبداع والموهبة”

22:41

سادن العدالة وحكيم القانون: الأستاذ الدكتور محمد المعاقبة ⚖️🌹

22:07

عزوف الشباب عن الزواج… أزمة جيل أم إنذار مجتمع؟

22:03

الأردن في عين العاصفة: صمتٌ حكيم وبوصلة لا تخطئ

21:35

الميثاق الوطني يشيد بالتريث في تعديل “الضمان” ويؤكد: العدالة وحماية حقوق المشتركين أولاً

20:40

الخرابشة: أتاوة للحكومة بين 3 و10% من إيرادات نحاس أبو خشيبة

20:28

وفاة أيقونة بوليوود المطربة الهندية آشا تاي

20:20

6 آلاف زائر لـ تلفريك عجلون في عطلة نهاية الأسبوع

20:09

سندويتشات لا تخلو من “النق”!

20:00

الضمان الاجتماعي : بحال عدم توفر الاستدامة لن نفي بالتزاماتنا

19:50

السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق 7 مدانين بتهريب المخدرات بينهم أردنيان

وفيات
وفيات الأحد 12-4-2026وفيات الجمعة 10-4-2026ابو الحاج يعزي عشيرة الحويانعزاء وامتنان في مصاب أليموفيات الخميس 9-4-2026