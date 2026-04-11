باكستان تحاول اقناع نائب الرئيس الامريكي بتمديد زيارته لتهيئة الظروف للتوصل لاتفاق نهائي مع ايران

وطنا اليوم-نقلت شبكة CNN عن مصدر باكستاني مطّلع على مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، أن التقديرات تشير إلى أن تثبيت وقف إطلاق النار قد يحتاج إلى عدة أيام من التفاوض بين الأطراف المعنية.

وأوضح المصدر أن المسؤولين في باكستان يأملون في إقناع نائب الرئيس الأميركي فانس بتمديد زيارته إلى البلاد، بهدف المساهمة في تهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى اتفاق نهائي.

وأضاف المصدر أن نائب الرئيس الأميركي لعب دوراً مهماً في الدفع نحو المسار الدبلوماسي، وكان أحد العناصر الأساسية في التمهيد للمحادثات التي من المتوقع أن تبدأ في إسلام آباد خلال الساعات المقبلة.