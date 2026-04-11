حقوق “عمّان الأهلية تنظّم ندوتين منفصلتين حول المرأة الاردنية والتشريعات ، وحقوق المرأة العاملة

وطنا اليوم-نظمت كلية الحقوق في جامعة عمّان الأهلية يوم الثلاثاء 7 / 4 / 2026 محاضرة توعوية متخصصة بعنوان “المرأة الأردنية: الإنجازات والتحديات التشريعية”، قدمتها الأستاذة المحامية أنعام العشا، المديرة التنفيذية في جمعية معهد تضامن النساء، وسعادة الدكتورة أدب السعود، وذلك بإشراف كل من الدكتورة أمل الرفوع والدكتورة إيمان الوريكات في قاعة “موسى الساكت”، بحضور عدد من أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الكلية.

تناولت المحاضرة مسيرة المرأة الأردنية في الجوانب القانونية والتشريعية، والقفزات النوعية التي تحققت في نيل حقوقها، مع التركيز على أبرز التحديات التي لا تزال تواجه تطبيق هذه الحقوق على أرض الواقع.

وتخلل المحاضرة نقاش موسع أجاب فيه ممثلو الجمعية على استفسارات الطلبة حول قوانين حقوق المرأة، مع التأكيد على أهمية تعزيز الثقافة القانونية والاجتماعية.

واختتمت الفعالية بتوجيه الشكر للجمعية على جهودها المستمرة في دعم وتمكين المرأة في المملكة.

• كما نظّمت كلية الحقوق ، على ذات الصعيد ، وبالتعاون مع جمعية عين الباشا الخيرية، محاضرة توعوية بعنوان “حقوق المرأة العاملة في القانون الأردني”، وذلك يوم الاثنين 6 / 4 / 2026، في إطار جهودها المستمرة لنشر الوعي القانوني وتعزيز دورها في خدمة المجتمع المحلي.

وقد قدّمت المحاضرة كلٌّ من الدكتورة إيمان الوريكات والدكتورة أمل الرفوع، حيث استعرضتا أبرز الحقوق التي يكفلها القانون الأردني للمرأة العاملة في القطاعين العام والخاص، ومن بينها الحق في العمل دون تمييز، وإجازة الأمومة، والمساواة في الأجور، وتنظيم ساعات العمل بما يتناسب مع طبيعة العمل، إلى جانب حق المرأة في التقدّم بالشكاوى والمطالبة بحقوقها ضمن الأطر القانونية المعمول بها.

وشهدت المحاضرة حضورًا وتفاعلًا لافتًا من المشاركين، حيث طُرحت العديد من الأسئلة والاستفسارات التي عكست اهتمام الحضور بالموضوع، وقد تمّت الإجابة عنها بشكلٍ وافٍ، مما أسهم في تعزيز الوعي القانوني لدى المشاركين وترسيخ أهمية معرفة الحقوق والواجبات في بيئة العمل.