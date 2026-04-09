جامعة البترا توقّع مذكرة تفاهم أكاديمية وثقافية مع جامعة المعارف العراقية

وطنا اليوم:وقّعت جامعة البترا مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي والثقافي والعلمي مع جامعة المعارف في جمهورية العراق، بحضور المستشار الثقافي لجمهورية العراق الأستاذ الدكتور خير الدين الأمين، وذلك بهدف تعزيز الشراكة العلمية وتطوير مجالات البحث والتعليم العالي بين الجانبين، خلال زيارة رسمية لوفد جامعة المعارف إلى حرم الجامعة.

ووقّع مذكرة التفاهم عن جامعة البترا رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، فيما وقّعها عن جامعة المعارف رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرزاق السعدي، بحضور عدد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية من الجامعتين.

وتهدف المذكرة إلى إرساء إطار عام للتعاون المشترك في مجالات أكاديمية وعلمية متعددة، تشمل تبادل المعلومات والمناهج الدراسية والبحوث العلمية، وتنظيم الأنشطة الأكاديمية المشتركة وورش العمل التدريبية لأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة، إضافة إلى تشجيع الإشراف العلمي المشترك وتبادل الأساتذة والباحثين لإجراء البحوث وإلقاء المحاضرات المتخصصة.

كما تتضمن تبادل الخبرات في مجالات ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، والعمل المشترك لتعزيز حضور الجامعتين في التصنيفات الدولية، إلى جانب تبادل الكتب والوثائق العلمية والأطاريح البحثية.

وأكد الجانبان أهمية تطوير التعاون الأكاديمي المستدام بما يسهم في تبادل الخبرات العلمية وتعزيز فرص البحث والابتكار، وبما يخدم مسيرة التعليم العالي في البلدين الشقيقين.

وشهد اللقاء بحث آليات تنفيذ بنود مذكرة التفاهم من خلال تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة البرامج والأنشطة المستقبلية، إضافة إلى مناقشة فرص التعاون في المشاريع البحثية والتدريبية والتبادل الأكاديمي.

وحضر مراسم التوقيع من جامعة البترا نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور مياس الريماوي، ومساعد الرئيس للاتفاقيات والتعاون الدولي الدكتورة كنزا منصور، وعميد البحث العلمي والدراسات العليا الأستاذ الدكتور فيصل أبو الرب، ومدير وحدة ضمان الجودة والتخطيط والقياس الدكتور أحمد القاسم، ومدير مكتب التمويل الخارجي ونقل التكنولوجيا الدكتور علي المقوسي، ومدير العلاقات العامة والدولية السيد علاء عربيات، ومن دائرة العلاقات العامة والدولية الآنسة روان الطويل.