صيدلة عمان الأهلية تشارك بمنتدى أثر العالمي برعاية وزارة الشباب

وطنا اليوم:شارك طلبة كلية الصيدلة في جامعة عمان الأهلية في منتدى أثر العالمي، الذي أُقيم برعاية وزارة الشباب الأردنية في مجمع الملك الحسين للأعمال، بمشاركة نخبة من طلبة الجامعات من مختلف أنحاء المملكة، وذلك بهدف تعزيز المشاركة الفاعلة في البحث العلمي والمساهمة في رسم ملامح مستقبل الرعاية الصحية.

وشهد المنتدى جلسة حوارية مهنية قدّمتها الدكتورة بيان عرار، مؤسسة المنتدى، حيث تناولت دور الابتكار في تطوير منظومة الرعاية الصحية، وأهمية تمكين الشباب ليكونوا قادة للتغيير في هذا القطاع الحيوي.

كما تضمن المنتدى جلسة تطبيقية قدّمتها الآنسة سلمى الزعبي، مديرة تطوير الشركات والمشاريع في شركة الحكمة (Hikma Ventures)، استعرضت خلالها أبرز متطلبات تحويل الأفكار الريادية إلى مشاريع قابلة للتطبيق والتوسع، مع التركيز على آليات التنفيذ العملي وفرص النمو في القطاع الصحي.

ومثّل كلية الصيدلة في هذا المنتدى كل من الطلبة: طارق شموط، كندة مفلح، سدين أبو السمن، نور الوقفي، حلا خصاونة، جنى بشاتوة، ويارا مقبل، حيث أظهروا تفاعلاً مميزاً من خلال مشاركتهم في النقاشات وطرحهم لمقترحات وأسئلة نوعية أسهمت في إثراء الحوار وتعزيز الفهم العملي لمجالات الابتكار الصحي.