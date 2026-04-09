ورشة في عمان الأهلية حول ضوابط استعمال الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي والرسائل الجامعية

وطنا اليوم:في إطار حرص جامعة عمان الأهلية على مواكبة المستجدات التقنية وضمان جودة المخرجات التعليمية من رسائل وبحوث في ظل انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي، عقدت كلية الدراسات العليا وعمادة البحث العلمي في الجامعة ورشة متخصصة بعنوان “ضوابط استعمال الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي والرسائل الجامعية ” قدمها الأستاذ الدكتور أحمد أبو عرابي عميد البحث العلمي بحضور عميدة كلية الدراسات العليا الدكتورة سائدة السيد وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الماجستير من مختلف التخصصات العليا حول كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بوصفها أدوات داعمة في إعداد الرسائل الجامعية والبحوث المستلة.

وقد تناولت الورشة أيضا عدة محاور تضمنت النزاهة الأكاديمية والمخاطر الأخلاقية وخصوصية البيانات في استخدام الذكاء الاصطناعي وآليات الإفصاح والشفافية عند استخدام مختلف أدوات الذكاء الاصطناعي.

وشهدت الورشة في ختامها تفاعلا لافتا من قبل الطلبة الحضور من خلال مجموعة من الأسئلة التي ركزت على آليات الاستخدام الآمن والمسؤول لأدوات الذكاء الاصطناعي.