ورشة في عمان الأهلية حول ضوابط استعمال الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي والرسائل الجامعية

9 أبريل 2026
ورشة في عمان الأهلية حول ضوابط استعمال الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي والرسائل الجامعية

وطنا اليوم:في إطار حرص جامعة عمان الأهلية على مواكبة المستجدات التقنية وضمان جودة المخرجات التعليمية من رسائل وبحوث في ظل انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي، عقدت كلية الدراسات العليا وعمادة البحث العلمي في الجامعة ورشة متخصصة بعنوان “ضوابط استعمال الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي والرسائل الجامعية ” قدمها الأستاذ الدكتور أحمد أبو عرابي عميد البحث العلمي بحضور عميدة كلية الدراسات العليا الدكتورة سائدة السيد وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الماجستير من مختلف التخصصات العليا حول كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بوصفها أدوات داعمة في إعداد الرسائل الجامعية والبحوث المستلة.
وقد تناولت الورشة أيضا عدة محاور تضمنت النزاهة الأكاديمية والمخاطر الأخلاقية وخصوصية البيانات في استخدام الذكاء الاصطناعي وآليات الإفصاح والشفافية عند استخدام مختلف أدوات الذكاء الاصطناعي.
وشهدت الورشة في ختامها تفاعلا لافتا من قبل الطلبة الحضور من خلال مجموعة من الأسئلة التي ركزت على آليات الاستخدام الآمن والمسؤول لأدوات الذكاء الاصطناعي.


00:55

حمادة يكرم إعلاميين ويعول على انتعاش السياحة قريباً

20:40

Orange Jordan Signs Agreement to support AlOun Jordan Association for Alzheimer’s Disease

19:43

مندوباً عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي عشيرتي الرقاد والمعايطة

18:10

خليفات : عمليات تحديث آليات “الموبايل كرين” خيارا استراتيجيا حتى لا يتوقف عمل ميناء العقبه

17:44

وزير الصحه يتفقد عددا من المواقع الصحية في محافظتي الكرك والطفيلة

17:31

الشبرية… إرث الشجاعة ورسالة الوفاء

15:30

الدكتور محمد أنور أبوكف يلقي محاضرة متخصصة في مؤتمر جدة لجراحة الأعصاب

15:27

وزير البيئة يزور مصنع “معادن المدينة” ويؤكد تشجيع وتعزيز مشاريع إعادة التدوير والاقتصاد الأخضر

15:13

“أردننا جنة” يستقطب 5400 مشارك في أسبوعه الأول ويجسد تكاملية القطاع السياحي

15:11

الرئيس اللبناني أسير حزب الله… 

13:23

عاجل | الدفاع السعودية: وصول قوة عسكرية من باكستان إلى قاعدة الملك عبد العزيز ضمن اتفاقية الدفاع الاستراتيجية

13:16

باكستان تحاول اقناع نائب الرئيس الامريكي بتمديد زيارته لتهيئة الظروف للتوصل لاتفاق نهائي مع ايران

وفيات
وفيات الجمعة 10-4-2026ابو الحاج يعزي عشيرة الحويانعزاء وامتنان في مصاب أليموفيات الخميس 9-4-2026وفيات الاربعاء 8-4-2026