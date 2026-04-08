الأردن يدين العدوان الإسرائيلي على لبنان واستهداف المدنيين

3 ساعات ago
وطنا اليوم:أدان الأردن، الأربعاء، العدوان الإسرائيلي على الجمهورية اللبنانية الشقيقة واستهداف المدنيين؛ خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكًا لسيادة لبنان، وتصعيدًا خطيرًا يدفع باتجاه المزيد من التوتر في المنطقة.
‏وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ضرورةَ وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان بشكلٍ فوريٍّ، والتزام اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُنجز في 27 تشرين الثاني 2024، والالتزام الكامل بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بكافة بنوده، بما يضمن تمكين مؤسسات الدولة اللبنانية من القيام بواجباتها.
‏وشدّدت الوزارة على وقوف الأردن المطلق مع لبنان وأمنه واستقراره وسيادته وسلامة مواطنيه، ودعم جهود الحكومة اللبنانية في فرض سيطرتها على كلّ الأراضي اللبنانية وإعادة تفعيل مؤسّساتها الوطنية وحصر السلاح بيد الدولة.
‏وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته، واتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف كافة اعتداءاتها على لبنان


24 ساعة
20:57

استطلاع: ارتفاع نسبة رضا الأردنيين عن الخدمات الحكومية الرقمية

20:51

254 قتيلاً و1165 جريحاً في أعنف قصف إسرائيلي على بيروت والضاحية

20:44

العقبة تستضيف أول منصة دولية للاقتصاد الأزرق بمشاركة 25 دولة في سبتمبر 2026

20:13

العثور على سيدة وطفلتها متوفيتين داخل منزلهما في معان

20:07

وزير الصحة سوف تتعب من يأتي بعدك

19:59

الهجمات الإيرانية تتواصل على الخليج رغم إعلان وقف إطلاق النار

19:52

ترامب: لبنان غير مشمول ضمن اتفاق وقف النار مع إيران

19:41

تهديد إيراني يعيد التوتر لمضيق هرمز.. وقف ناقلات النفط بعد انتهاك إسرائيل وقف إطلاق النار

19:35

Orange Jordan Launches 10th Local Edition of the Orange Social Venture Prize 2026

19:28

الملك خلال لقاء مع رؤساء وزراء سابقين: الأردن بخير وسيبقى بخير

19:25

إدارة الأزمات : الأردن فعّل خطط الطوارئ وسيطر على سلاسل التوريد خلال فترة التصعيد

16:50

فيلادلفيا تحصد المركز الثاني في مؤتمر IEEE-SSD2026 الدولي

وفيات
وفيات الاربعاء 8-4-2026وفيات الثلاثاء 7-4-2026وفيات الاثنين 6-4-2026وفيات الأحد 5-4-2026وفيات الجمعة 3 – 4 – 2026