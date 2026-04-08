وطنا اليوم:مشوقة بسؤال نيابي يطالب الحكومة ببيان أسباب خسائر شركات المياه وبيان ارتفاع كلف الطاقة على جيب المواطن، وتعزيز كفاءة الانفاق في المياه والطاقة.

نص السؤال:

معالي رئيس مجلس النواب

الموضوع: تعزيز كفاءة الانفاق في المياه والطاقة.

استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس الوزراء.

1.ما هي أسباب الخسائر المتراكمة في شركات المياه وما هي الإجراءات المتخذة لمعالجتها وتزويدي بها.؟

2.كيف تبرر الحكومة استمرار ارتفاع كلف إنتاج الطاقة وما أثر ذلك على تعرفة الكهرباء والمياه وتزويدي به.؟

3.ما هي الإجراءات الرقابية المتخذة لضمان كفاءة الإنفاق في مشاريع المياه والطاقة وتزويدي بها.؟

4.ما هي الإجراءات الفعلية التي قامت بها الحكومة لتقليل الفاقد المائي والحد من الهدر في شبكات المياه وتزويدي بها.؟

5.ما هي الإجراءات التنفيذية لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة وتقليل كلف الاستيراد وتزويدي بها.؟

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

النائب المهندس

عدنان مشوقه