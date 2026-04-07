رئيس جامعة البترا يطرح استراتيجية شاملة لتعزيز إدماج الطلبة في التعليم الإلكتروني

وطنا اليوم:طرح رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، رؤية تقنية متكاملة لتعزيز إدماج الطلبة في منظومة التعليم الإلكتروني، وذلك خلال ندوة نظمها نادي جامعة البترا ضمن فعاليات “صالون البترا الثقافي”، تناولت آليات النهوض بالعملية التعليمية والبحثية.

وقال عبد الرحيم إن نجاح التعليم الرقمي يرتكز على تحقيق “الإدماج الشامل”، الذي يوازن بين الأبعاد السلوكية والعاطفية والذهنية والاجتماعية للمتعلم، مؤكدًا التزام الجامعة بتوفير بيئة أكاديمية تفاعلية تضمن تحقيق مخرجات تعليمية تضاهي التعليم الوجاهي وتلبي تطلعات الأجيال الرقمية.

وأوضح عبد الرحيم أن الجامعة استندت في رؤيتها إلى دراسة تحليلية لنتائج ستة آلاف طالب، قارنت بين الأداء في التعليم الوجاهي عام 2017 والتعليم الإلكتروني عام 2024، مبينًا أن نتائج الدراسة شكّلت منطلقًا لتطوير استراتيجيات تعليمية جديدة تعالج فجوات التفاعل الرقمي وترفع كفاءة التحصيل العلمي.

وحدد عبد الرحيم ثلاثة عوامل أساسية للارتقاء بالتعلم عن بُعد، تبدأ بتطوير المنصات الرقمية لزيادة التفاعلية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي بوصفه مساعدًا تعليميًا ذكيًا. وأكد أن الأستاذ يظل المحرك الرئيسي للنجاح من خلال بناء علاقة مهنية وعاطفية وثيقة مع طلبته، والاستجابة السريعة لاحتياجاتهم بما يقلل الشعور بالعزلة الاجتماعية.

وأشار عبد الرحيم إلى استمرار الجامعة في دعم “البحوث الابتكارية” التي تربط العلم بالقطاع الصناعي، مبينًا أن التعليمات المعتمدة تمنح حوافز مضاعفة للمشاريع التي تتحول إلى منتجات تطبيقية تخدم المجتمع، مثل الأنظمة الذكية لمكافحة التدخين والابتكارات الصيدلانية المنبثقة من حاضنة أعمال الجامعة.

وقدّم الندوة عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور إياد الملاح، رئيس نادي الجامعة، بحضور عدد من العمداء وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية.