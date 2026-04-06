مشروع التمكين الاقتصادي والتشغيل الذاتي ينفذ مشروعًا رياديًا للمستفيدة تماضر الماضي في البادية الشمالية الشرقية

وطنا اليوم:نفّذ مشروع التمكين الاقتصادي والتشغيل الذاتي، المنفّذ من قبل مركز تطوير الأعمال وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، مشروعًا رياديًا للمستفيدة تماضر الماضي في البادية الشمالية الشرقية، بهدف تمكينها اقتصاديًا ومساندتها في إنشاء مصدر دخل مستدام يعزّز من استقرارها المعيشي ويسهم في دعم أسرتها.

وجاء افتتاح المشروع بحضور معالي السيد نايف استيتية وزير العمل الاسبق ومؤسس مركز تطوير الاعمال BDC وبحضور من سعادة المهندس العين طلال صيتان الماضي، وعطوفة الدكتور فواز الخريشا متصرف لواء البادية الشمالية الشرقية، إلى جانب عدد من أبناء المجتمع المحلي.

وجرى دعم تماضر الماضي في تأسيس مشروع مكتبة وقرطاسية متكاملة تقدّم أيضًا خدمات رقمية، لتلبية احتياجات المجتمع المحلي من الطلبة والأهالي، حيث يوفّر المشروع خدمات الطباعة والتصوير، وبيع القرطاسية، إضافة إلى خدمات إلكترونية متنوعة تسهّل الوصول إلى المعاملات الرقمية.

كما سيتم ربط المشروع مع البريد الأردني لتقديم خدمات بريدية متنوعة تخدم سكان البادية الشمالية الشرقية، بما يسهم في تسهيل وصولهم إلى الخدمات البريدية وتعزيز التكامل بين المشروع واحتياجات المجتمع المحلي.

وأعربت تماضر الماضي عن سعادتها بهذه الفرصة، مؤكدة أن المشروع شكّل نقطة انطلاق حقيقية لها نحو الاعتماد على الذات، قائلة: “هذا المشروع منحني فرصة أبدأ من خلالها عملي الخاص وأحقق دخلًا ثابتًا يساعدني وأسرتي على تحسين مستوى معيشتنا.”

من جهته، أكد نايف استيتية، مؤسس مركز تطوير الأعمال ووزير العمل الأسبق، أن تمكين الشباب والنساء اقتصاديًا يشكّل ركيزة أساسية للتنمية، مشيرًا إلى أهمية دعم المشاريع الصغيرة وربطها باحتياجات السوق المحلي، بما يتماشى مع محركات رؤية التحديث الاقتصادي.

ويُذكر أن مشروع التمكين الاقتصادي والتشغيل الذاتي للشباب أسهم في تنفيذ العديد من المشاريع الريادية في مختلف مناطق المملكة، استنادًا إلى احتياجات المجتمعات المحلية، حيث وصل إلى عشرات القرى والمناطق النائية، وساهم في توفير فرص عمل مستدامة من خلال دعم مشاريع إنتاجية قابلة للنمو، إلى جانب تقديم التدريب، والتشبيك مع الأسواق، والتوجيه الفني والمهني لضمان نجاح واستمرارية هذه المشاريع.