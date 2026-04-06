طلبة اللغة الصينية – الإنجليزية في عمان الأهلية يشاركون بأمسية الفيلم الصيني

وطنا اليوم:شارك طلبة تخصص اللغة الصينية – الإنجليزية (التخصص المزدوج) من قسم اللغات بكلية الآداب والعلوم بجامعة عمان الأهلية في أمسية الفيلم الصيني في المركز الثقافي الصيني في عمّان والتي افتتحت بكلمة ثقافية ألقاها السيد Zhao Xiaoqiang، المستشار الثقافي في السفارة الصينية ومدير المركز الثقافي الصيني في عمّان.

وتضمّنت الامسية عرضاً للفيلم الكرتوني الشهير Ne Zha ، مما أتاح فرصة قيّمة للتبادل الثقافي والتفاعل خارج إطار القاعة الدراسية.

وقد رافقت الدكتورة ليلين هوانغ و الدكتورة ريناتا العسلي الطلبة في هذه التجربة التعليمية الثقافية .