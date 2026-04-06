الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لمركز عمان الأهلية للتدريب الصحي 2025 / 2026

وطنا اليوم:عقدت كلية التمريض الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لمركز جامعة عمان الأهلية للتدريب الصحي للعام الجامعي 2025 / 2026 ، برئاسة أ.د. خلدون حمدان رئيس المجلس وعميد كلية التمريض / مدير المركز، وبحضور أعضاء المجلس الاستشاري : أ. د. أحمد حمدان نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية/عميد كلية طب الأسنان، الدكتور إياد شعبان/ مساعد الرئيس لشؤون الاعتماد والجودة والتخطيط- مدير وحدة الموارد البشرية والتطوير المؤسسي، أ. د. غالب عريقات / عميد كلية العلوم الطبية المساندة ، د. أروى الخطيب/ عميد كلية الصيدلة ، د. أيمن غطاشة / المدرب الإقليمي لجمعية القلب الامريكية، السيد لؤي سهاونة / مدير المركز التخصصي للتدريب – المستشفى التخصصي، السيدة عائشة ضمرة/ مدير الشؤون الفنية في المجلس التمريضي الأردني.

وقد ركز الاجتماع على عدد من المحاور الهامة أبرزها عرض الخطة الاستراتيجية والخطة التنفيذية للمركز للعام 2025 / 2026، واستعراض إنجازات المركز للعام السابق 2024 / 2025، بالإضافة إلى مناقشة الخطط المستقبلية وأبرز المقترحات التطويرية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى البرامج التدريبية وتعزيز مخرجاته.

ويأتي هذا الاجتماع تأكيدًا على حرص الجامعة على تعزيز الشراكة مع الخبراء والمختصين، وتطوير منظومة التدريب الصحي بما يلبي احتياجات سوق العمل ويرتقي بالكفاءات المهنية