ورشة لمركز الابتكار والريادة في عمّان الأهلية حول نموذج العمل التجاري لكلية الصيدلة

وطنا اليوم:نظم مركز الابتكار والريادة في جامعة عمّان الأهلية ورشة تدريبية متخصصة حول “نموذج العمل التجاري Business Model Canvas)) استهدفت الكادر الأكاديمي في كلية الصيدلة، وذلك في إطار جهود المركز لتعزيز مفاهيم الابتكار وريادة الأعمال داخل البيئة الأكاديمية.

وقد قدم الورشة كل من المهندس ليث البرماوي والمهندس علي حماد، حيث تم خلالها استعراض المفاهيم الأساسية لنموذج العمل التجاري، وآليات تطبيقه في تطوير الأفكار وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، بما يسهم في تعزيز التفكير الريادي لدى أعضاء الهيئة التدريسية.

وشهدت الورشة تفاعلاً مميزاً من الحضور، حيث أثنوا على محتواها العملي وأسلوب الطرح، مؤكدين أهميتها في ربط الجانب الأكاديمي بالتطبيقات العملية في عالم الأعمال.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الأنشطة التي ينفذها مركز الابتكار والريادة بهدف نشر ثقافة الابتكار وتمكين الكوادر الأكاديمية والطلبة من تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ذات قيمة مضافة.