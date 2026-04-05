“كتلة ‘العدل”في حقوق مؤتة تفرض حضورها في الساحة الطلابية بحملة قوية وحازمة”

وطنا اليوم – مع انطلاق الحملة الانتخابية، تواصل كتلة “العدل” تأكيد حضورها المؤثر في الساحة الطلابية في كلية الحقوق بجامعة مؤتة، حاملة رسالة واضحة: صوت الطالب مع العدل هو صوت المسؤولية، والالتزام، والاختيار الصائب في كل قرار.

تعتمد الكتلة في حملتها على رؤية واضحة وتنظيم متكامل، يضمن وصول رسالتها لكل طالب وزميل في الكلية، عبر أنشطة ميدانية، لقاءات مباشرة، وتواصل مستمر مع الجميع. كل خطوة في الحملة مصممة لتسليط الضوء على قيم العدل وأهمية المشاركة الفاعلة في صنع القرار.

مع العدل، كل صوت محسوب، كل رسالة مسموعة، وكل مشاركة تصنع فرقاً حقيقياً في الحياة الطلابية، لتؤكد الكتلة أن حضورها ليس مجرد اسم، بل قوة فاعلة وراسخة، تبني الثقة وتحقق الالتزام الذي يستحقه كل طالب وزميل