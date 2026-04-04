زين الأردن تحصل على جائزة أفضل شركة اتصالات ضمن جوائز Global Business Outlook Awards العالمية

وطنا اليوم-عمّان 4 نيسان 2026: حصلت شركة زين الأردن على جائزة “أفضل شركة اتصالات” ضمن جوائز Global Business Outlook Awards العالمية؛ وذلك لدعمها مسيرة التحوّل الرقمي في المملكة والارتقاء بتجربة زبائنها، وتقديراً للإنجازات والمبادرات العديدة التي نفّذتها الشركة عبر مختلف أقسامها خلال العام 2025.

وترسّخ هذه الجائزة مكانة شركة زين الريادية في سوق الاتصالات الأردني، من خلال تقديم خدمات وحلول رقمية متطورة تواكب أحدث التقنيات العالمية وتلبي مختلف احتياجات المستخدمين، إلى جانب الاستثمار المستمر في تطوير البنية التحتية الرقمية وتمكين الكفاءات البشرية، وتعزيز ثقافة الابتكار والعمل بروح الفريق الواحد، بما يدعم خلق بيئة عمل محفزة قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل الرقمي.

كما تأتي هذه الجائزة لتمثل ثمرة جهود فرق العمل وتكامل أدوارها عبر مختلف الأقسام، وتعكس التزام الشركة المتواصل بتقديم أفضل الخدمات لزبائنها والمساهمة الفاعلة في دعم الاقتصاد الرقمي الوطني وتسريع وتيرة التحول الرقمي في المملكة لترسيخ مكانتها على خارطة الدول المتقدمة تكنولوجياً.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الجائزة تعزز مسيرتها نحو تحقيق نمو مستدام قائم على الابتكار والتطوير، ويؤكد نجاح استراتيجيتها التي تركز على توظيف التكنولوجيا لإحداث أثر إيجابي اقتصادي واجتماعي.

وتُعد جوائز Global Business Outlook Awards من الجوائز العالمية المرموقة التي تحتفي بالشركات والمؤسسات الرائدة التي تحقق تميزاً استثنائياً في الأداء المؤسسي والابتكار والاستدامة ضمن مختلف القطاعات حول العالم، حيث تستند عملية التقييم إلى معايير دقيقة تشمل الأداء التشغيلي والابتكار وتجربة الزبائن والاستدامة وتأثير المبادرات المؤسسية