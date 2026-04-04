زين الأردن تحصل على جائزة أفضل شركة اتصالات ضمن جوائز Global Business Outlook Awards العالمية

4 أبريل 2026
وطنا اليوم-عمّان 4 نيسان 2026: حصلت شركة زين الأردن على جائزة “أفضل شركة اتصالات” ضمن جوائز Global Business Outlook Awards العالمية؛ وذلك لدعمها مسيرة التحوّل الرقمي في المملكة والارتقاء بتجربة زبائنها، وتقديراً للإنجازات والمبادرات العديدة التي نفّذتها الشركة عبر مختلف أقسامها خلال العام 2025.

وترسّخ هذه الجائزة مكانة شركة زين الريادية في سوق الاتصالات الأردني، من خلال تقديم خدمات وحلول رقمية متطورة تواكب أحدث التقنيات العالمية وتلبي مختلف احتياجات المستخدمين، إلى جانب الاستثمار المستمر في تطوير البنية التحتية الرقمية وتمكين الكفاءات البشرية، وتعزيز ثقافة الابتكار والعمل بروح الفريق الواحد، بما يدعم خلق بيئة عمل محفزة قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل الرقمي.

كما تأتي هذه الجائزة لتمثل ثمرة جهود فرق العمل وتكامل أدوارها عبر مختلف الأقسام، وتعكس التزام الشركة المتواصل بتقديم أفضل الخدمات لزبائنها والمساهمة الفاعلة في دعم الاقتصاد الرقمي الوطني وتسريع وتيرة التحول الرقمي في المملكة لترسيخ مكانتها على خارطة الدول المتقدمة تكنولوجياً.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الجائزة تعزز مسيرتها نحو تحقيق نمو مستدام قائم على الابتكار والتطوير، ويؤكد نجاح استراتيجيتها التي تركز على توظيف التكنولوجيا لإحداث أثر إيجابي اقتصادي واجتماعي.

وتُعد جوائز Global Business Outlook Awards من الجوائز العالمية المرموقة التي تحتفي بالشركات والمؤسسات الرائدة التي تحقق تميزاً استثنائياً في الأداء المؤسسي والابتكار والاستدامة ضمن مختلف القطاعات حول العالم، حيث تستند عملية التقييم إلى معايير دقيقة تشمل الأداء التشغيلي والابتكار وتجربة الزبائن والاستدامة وتأثير المبادرات المؤسسية


24 ساعة
23:01

قانون التربية.. وأي فرصة ذهبية أضاعوا !!

22:54

الطريق للمنصب عن طريق جبهة العمل ،،،

22:41

رفقاً بشركاتنا الوطنية .. “الفوسفات” عندما ترمى الشجرة المثمرة..

22:17

للثقافة نكتب…

21:03

أبواقٌ بلا جذور: صراخ الخارج وارتجاف الداخل أمام صلابة الأردن

20:53

الحنيطي يعد بإغلاق ملف ديون الفيصلي

20:25

الرئيس السوري يستقبل زيلينسكي في قصر الشعب

20:20

الصوامع : خصومات 40% على التخزين لتحفيز استيراد الحبوب والمواد التموينية

20:14

برنامج أردننا جنة.. مسارات جديدة وشمول لأبناء قطاع غزة مع سعي للوصول لنحو 220 ألف مستفيد

20:06

العيسوي: أبواب الديوان الملكي ستبقى مفتوحة أمام الأردنيين تنفيذاً للتوجيهات الملكية

20:03

فصائل غزة تتوقع هجمات كثيفة بعد طلبها تعديل خطة نزع السلاح

19:48

منصة رقمية لربط وزارة الاستثمار بالمناطق التنموية

وفيات
وفيات الأحد 5-4-2026وفيات الجمعة 3 – 4 – 2026جامعة البترا تنعى والدة نائب رئيس مجلس الأمناء معالي الأستاذ الدكتور رضا شبلي الخوالدةوفيات الخميس 2-4-2026وفيات الاربعاء 1-4-2026