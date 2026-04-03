سقوط شظايا يتسبب بانقطاع الكهرباء عن عدة مناطق في الأغوار الشمالية

3 أبريل 2026
وطنا اليوم:أفاد شهود بسقوط شظايا في الأغوار الشمالية، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق.
كما سقطت شظايا مقذوف اليوم على أحد المنازل في بلدة الرفيد التابعة للواء بني كنانة في محافظة اربد مما أدى إلى وقوع أضرار مادية محدودة دون تسجيل أي إصابات بشرية.
​وأكد مسؤول في تصريح، أن الشظايا استقرت في محيط وساحة منزل أحد المواطنين، مشيرا إلى أن العناية الإلهية حالت دون وقوع إصابات بين القاطنين حيث اقتصرت التداعيات على خسائر مادية طفيفة .
​وفور تلقي البلاغ تحركت إلى الموقع كوادر الأجهزة الأمنية وفريق من الدفاع وباشرت الجهات المختصة الكشف الفني على الموقع للتعامل مع بقايا الشظايا واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين في المنطقة
وكانت مديرية الأمن العام قد حذرت من التجمهر أو الاقتراب أو العبث بأي جسم غريب أو شظايا لخطورتها، مؤكدة ضرورة الالتزام بالنصائح والتعليمات التي تم نشرها من خلال الجهات الرسمية.
ودعت المديرية الجميع إلى ضرورة إبلاغ الأجهزة الأمنية عند مشاهدة أي جسم مشبوه عبر رقم الطوارئ 911، مشددة على أهمية الالتزام بالتعليمات والاعتماد على المعلومات الصادرة عن المصادر الرسمية وعدم تداول الشائعات والأخبار المضللة.


