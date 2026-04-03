واشنطن تؤكد إسقاط مقاتلة أمريكية في إيران وإنقاذ أحد طيارَيها

وطنا اليوم:أكدت الصحافة الأمريكية، مساء اليوم الجمعة، أن الجيش الأمريكي تمكّن من العثور على أحد الطيارَين اللذين أسقطت إيران طائرتهما، وذلك في أعقاب الإعلان عن عملية أمريكية للبحث عنهما، في الوقت الذي عرضت فيه السلطات الإيرانية مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن طاقم الطائرة.

وأجمعت شبكة “سي بي إس” وموقع أكسيوس -نقلا عن مصادر مطلعة ومسؤولة- أن القوات الخاصة الأمريكية أنقذت أحد عنصري الطائرة التي أُسقطت في إيران، بينما يستمر البحث عن العنصر الثاني.

كذلك ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية أن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يؤكد إنقاذ أحد الطيارَين الأمريكيَّين، وهو ما أكدته هيئة البث الإسرائيلية وصحيفة جيروزاليم بوست.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز ذكرت -نقلا عن مسؤولين أمريكيين- أن إيران أسقطت طائرة مقاتلة أمريكية، مشيرة إلى أن مصير الطيار الآخر لا يزال مجهولا.

وأفادت الصحيفة بأن القوات الأمريكية سارعت في عملية بحث وإنقاذ للوصول إلى أيّ ناج قبل أن تتمكن إيران من الوصول إليهما.

وأشارت إلى أن الجيش نشر فرق عمل عدة بالقرب من إيران لتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ في حال تعرضت طائرات حربية أمريكية للإسقاط.

بدورها، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين أن المهمة التي أطلقها الجيش تجري للبحث عن شخصين، وهما طاقم الطائرة التي تحطمت جنوبي إيران.

كذلك ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال -نقلا عن مسؤول أمريكي- أن طائرة أمريكية من طراز “إف-15 إي” أُسقطت فوق إيران، مشيرة إلى أن “الطائرة تضم طاقما من شخصين ولم تتضح حتى الآن حالتهما”.

وفي السياق، ذكرت مجلة “إير آند سبيس فورسز” -نقلا عن مصادر مطلعة- أن الطائرة التي أسقطتها إيران من طراز “إف-15 إي” تابعة لسلاح الجو الأمريكي، وهذا ما أكدته منصة البيانات المفتوحة أوسنت تكنيكال في تحليل لصورة نشرتها وسائل الإعلام الإيرانية.

وقالت المنصة إن الصورة تظهر بقايا “مقعد قذفي” منفصل من طائرة “إف-15 إي” الأمريكية المحطمة. وأضافت أن ذلك يشير إلى أن أحد أفراد طاقم الطائرة على الأقل تمكن من الخروج بنجاح، وهو الآن على الأرض جنوب غربي إيران.

طهران تعرض مكافأة

على الجانب الآخر، أفاد التلفزيون الإيراني بأن السلطات الإيرانية عرضت مكافأة مالية لمن يتمكن من إلقاء القبض على الطيار أو الطيارين الأمريكيين.

وقال مراسل التلفزيون “أيها الأهالي الأعزاء والشرفاء في محافظة كهكيلويه وبوير أحمد (في جنوب غرب إيران)، إذا ألقيتم القبض على طيار أو طياري العدو وقمتم بتسليمه إلى الشرطة أو القوات العسكرية، ستحصلون على مكافأة قيمة”.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط مقاتلة أمريكية متطورة من طراز “إف‑35” في أجواء وسط البلاد، في ثاني حادث من نوعه تعلن عنه طهران خلال أقل من 12 ساعة.

وقال مقر “خاتم الأنبياء” العسكري إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة حربية من طراز “إف‑35” في أثناء تحليقها فوق محافظة مركزي وسط إيران.