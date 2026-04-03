استئناف ضخ الغاز للأردن والكميات تعود تدريجيا لمستوياتها الطبيعية

وطنا اليوم:صرّح مصدر مسؤول في قطاع الطاقة، أن ضخ الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان في شرق البحر المتوسط باتجاه الأردن قد استؤنف صباح الجمعة، متوقعًا عودة الكميات تدريجيًا إلى معدلاتها الاعتيادية خلال الفترة القريبة.

وأوضح المصدر، أن الجهات المعنية تتابع تدفقات الغاز بشكل مستمر، لضمان انتظام التزويد لمحطات توليد الكهرباء واستقرار عمليات التشغيل.

وأشار إلى أن استمرارية تدفق الغاز تبقى مرتبطة بالتطورات الإقليمية، مؤكدًا أن الأردن يتعامل مع مختلف السيناريوهات التشغيلية بكفاءة عالية، من خلال تنويع مصادر الطاقة وتعزيز جاهزية المنظومة الكهربائية لضمان أمن التزويد.