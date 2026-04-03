استئناف ضخ الغاز للأردن والكميات تعود تدريجيا لمستوياتها الطبيعية

3 أبريل 2026
A view of the platform of the Leviathan natural gas field in the Mediterranean Sea is pictured from the Israeli northern coastal town of Caesarea, on August 29, 2022. (Photo by JACK GUEZ / AFP) (Photo by JACK GUEZ/AFP via Getty Images)

وطنا اليوم:صرّح مصدر مسؤول في قطاع الطاقة، أن ضخ الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان في شرق البحر المتوسط باتجاه الأردن قد استؤنف صباح الجمعة، متوقعًا عودة الكميات تدريجيًا إلى معدلاتها الاعتيادية خلال الفترة القريبة.
وأوضح المصدر، أن الجهات المعنية تتابع تدفقات الغاز بشكل مستمر، لضمان انتظام التزويد لمحطات توليد الكهرباء واستقرار عمليات التشغيل.
وأشار إلى أن استمرارية تدفق الغاز تبقى مرتبطة بالتطورات الإقليمية، مؤكدًا أن الأردن يتعامل مع مختلف السيناريوهات التشغيلية بكفاءة عالية، من خلال تنويع مصادر الطاقة وتعزيز جاهزية المنظومة الكهربائية لضمان أمن التزويد.


