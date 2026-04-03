القوات المسلحة تعترض صاروخين أطلقا من إيران خلال ال 24 ساعة الماضية

وطنا اليوم:أعلنت القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي اليوم، عن استهداف إيران لأراضي المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت مديرية الإعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية إن سلاح الجو الملكي اعترض صاروخين كانا موجهين لمواقع داخل أراضي المملكة، وقام بإسقاطهما بكل كفاءة.

من جانبه أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الوحدات المعنية تعاملت خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 17 بلاغاً لحوادث سقوط شظايا ومقذوفات.

وأشار الناطق الإعلامي إلى تعرض شخصين للإصابة بمحافظة الزرقاء، بسبب هذه الحوادث وحالتهما متوسطة، فيما وقعت أضرار مادية طالت منزلاً بمحافظة الزرقاء نتيجة ارتداد صوت انفجار ومركبة بمحافظة الكرك نتيجة سقوط شظية.

وجدد الناطق الإعلامي التحذير من التجمهر أو الاقتراب أو العبث بأي جسم غريب أو شظايا لخطورتها، مؤكداً ضرورة الالتزام بالنصائح والتعليمات التي تم نشرها من خلال الجهات الرسمية.

ودعا الجميع إلى ضرورة إبلاغ الأجهزة الأمنية عند مشاهدة أي جسم مشبوه عبر رقم الطوارئ 911، مشدداً على أهمية الالتزام بالتعليمات والاعتماد على المعلومات الصادرة عن المصادر الرسمية وعدم تداول الشائعات والأخبار المضللة.