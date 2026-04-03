الفاو: أسعار الغذاء العالمية تسجل ارتفاعا للشهر الثاني على التوالي

3 أبريل 2026
وطنا اليوم:قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) الجمعة إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في آذار إلى أعلى مستوى منذ كانون الأول، مسجلة ارتفاعا شهريا للمرة الثانية على التوالي.
وبلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، الذي يتتبع التغيرات في سلة من السلع الغذائية المتداولة عالميا، 128.5 نقطة في آذار، بارتفاع 2.4% عن مستواه المعدل لشباط.
وفي تقرير منفصل، رفعت منظمة الأغذية والزراعة توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي لعام 2025 بشكل طفيف إلى مستوى قياسي بلغ 3.036 مليار طن، وسيكون ذلك أعلى 5.8% على أساس سنوي.


24 ساعة
23:01

قانون التربية.. وأي فرصة ذهبية أضاعوا !!

22:54

الطريق للمنصب عن طريق جبهة العمل ،،،

22:41

رفقاً بشركاتنا الوطنية .. “الفوسفات” عندما ترمى الشجرة المثمرة..

22:17

للثقافة نكتب…

21:03

أبواقٌ بلا جذور: صراخ الخارج وارتجاف الداخل أمام صلابة الأردن

20:53

الحنيطي يعد بإغلاق ملف ديون الفيصلي

20:25

الرئيس السوري يستقبل زيلينسكي في قصر الشعب

20:20

الصوامع : خصومات 40% على التخزين لتحفيز استيراد الحبوب والمواد التموينية

20:14

برنامج أردننا جنة.. مسارات جديدة وشمول لأبناء قطاع غزة مع سعي للوصول لنحو 220 ألف مستفيد

20:06

العيسوي: أبواب الديوان الملكي ستبقى مفتوحة أمام الأردنيين تنفيذاً للتوجيهات الملكية

20:03

فصائل غزة تتوقع هجمات كثيفة بعد طلبها تعديل خطة نزع السلاح

19:48

منصة رقمية لربط وزارة الاستثمار بالمناطق التنموية

وفيات
وفيات الأحد 5-4-2026وفيات الجمعة 3 – 4 – 2026جامعة البترا تنعى والدة نائب رئيس مجلس الأمناء معالي الأستاذ الدكتور رضا شبلي الخوالدةوفيات الخميس 2-4-2026وفيات الاربعاء 1-4-2026