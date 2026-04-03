الأرصاد تحذر من موجة غبار وتدني الرؤية في مناطق واسعة من المملكة

وطنا اليوم:حذّرت إدارة الأرصاد الجوية من تأثر مناطق واسعة من المملكة بموجة غبار، مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية في العديد من المناطق، وفقاً لصور الأقمار الصناعية.

ودعت الإدارة السائقين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة، مع ضرورة تخفيف السرعة وترك مسافات أمان كافية، تجنباً للحوادث الناتجة عن ضعف الرؤية.

كما أوصت مرضى الحساسية والربو بتجنب الخروج إلا للضرورة، وارتداء الكمامات، والبقاء في أماكن مغلقة حفاظاً على سلامتهم.