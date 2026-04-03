إيران تعلن إسقاط مقاتلة من نوع F-35 وسط البلاد

3 أبريل 2026
وطنا اليوم:أعلنت قيادة العمليات العسكرية في إيران، الجمعة، عن إسقاط مقاتلة من طراز F-35 الأميركية المتقدمة من الجيل الخامس في وسط إيران، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.
وصرحت قيادة العمليات العسكرية في إيران، بأنه تم استهداف المقاتلة الأميركية المتقدمة من الجيل الخامس F-35 للمرة الثانية في أجواء وسط إيران، بواسطة نظام حديث للدفاع الجوي تابع للقوة الجوية الفضائية في الحرس الثوري الإيراني، وكانت الطائرة ضمن سرب “ليكنهيث”، حيث أصيبت وسقطت.
واستبعدت إيران نجاة قائد الطائرة.
واندلعت حرب إيران في 28 شباط 2026، إثر شنّ الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جوية واسعة النطاق استهدفت منشآت حيوية وعسكرية ومراكز قيادة في طهران وعددا من المدن الأخرى، مما أدى إلى مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي في اليوم الأول، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والقادة، بينهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، وقيادات بارزة في الحرس الثوري.
في المقابل، ردّت إيران بعملية عبر إطلاق مئات الصواريخ والمسيّرات باتجاه إسرائيل ودول في المنطقة، مع إغلاق مضيق هرمز، مما تسبب بارتفاع أسعار الطاقة.
وامتدت الحرب إلى لبنان في 2 آذار، بعدما أطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل عقب اغتيال علي خامنئي، لتردّ الأخيرة بغارات واسعة وتوغّل بري في الجنوب.


