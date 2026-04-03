اندلاع حرائق جراء استهداف مصفاة ميناء الأحمدي في الكويت بمسيّرات

وطنا اليوم:تعرضت مصفاة ميناء الأحمدي في الكويت لهجوم بطائرات مسيّرة فجر الجمعة مما أدى إلى اندلاع حرائق في وحدات تشغيلية دون تسجيل إصابات بشرية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية الكويتية عن مؤسسة البترول.

وأضافت مؤسسة البترول الكويتية أنها اتخذت الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة العاملين وحماية المنشآت.

وأكدت المؤسسة أن فرق الطوارئ والإطفاء باشرت تنفيذ خطط الاستجابة وتعمل على احتواء الحرائق ومنع امتدادها.

وأشارت إلى أنها تواصل التنسيق مع الهيئة العامة للبيئة لمتابعة ورصد جودة الهواء في المناطق المحيطة بالمصفاة ولم تُسجل حتى الآن أي آثار بيئية سلبية من جراء الاعتداء، وشددت على التزامها الكامل بأعلى معايير الأمن والسلامة واستمرار اتخاذ جميع التدابير لضمان استمرارية العمليات وحماية الأرواح والممتلكات.

وأعلن الجيش الكويتي فجر الجمعة أن دفاعاته الجوية تتصدى لصواريخ وطائرات مسيّرة أُطلقت باتجاه أراضيه.

وقال الجيش الكويتي على منصة إكس “تتصدى حاليا الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية” مضيفا أن “أصوات الانفجارات… هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية”.