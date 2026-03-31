عمان الأهلية تستضيف مدير برنامج التعليم العام والتعليم العالي للإتحاد الأوروبي لدى الاردن

وطنا اليوم:استقبل رئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان، السيد فابيان شافر، ملحق ومدير برنامج (التعليم العام والتعليم العالي) للإتحاد الأوروبي لدى المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في المجالات الأكاديمية والبحثية وتبادل الخبرات بين الجامعة والمؤسسات الأوروبية.

وحضر اللقاء الدكتورة فيروز أبو سويلم، مدير مركز الارتباط العالمي بالجامعة، والمحاضرة ريم العبد، رئيسة قسم التواصل والشركات الدولية في المركز، حيث تم استعراض فرص الشراكة المستقبلية وبرامج التبادل الطلابي والأكاديمي التي تدعمها مفوضية الاتحاد الأوروبي.

وأعرب الدكتور حمدان عن ترحيب الجامعة بالشريك الأوروبي، مؤكداً حرص الجامعة على تطوير علاقاتها الدولية وتعزيز مشاركتها في البرامج الأوروبية المرموقة مثل “إيراسموس+”، التي تُسهم في رفع كفاءة المخرجات التعليمية وتمكين الطلبة من اكتساب خبرات عالمية. كما أشاد بجهود الاتحاد الأوروبي في دعم التعليم العالي والبحث العلمي في منطقة الشرق الأوسط.

من جانبه، عبّر السيد فابيان شافر عن إعجابه بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه جامعة عمان الأهلية في البنية التحتية والبرامج الأكاديمية، مشيراً إلى أن الزيارة تُعد خطوة أولى نحو شراكات استراتيجية تُترجم إلى مشاريع ملموسة تعود بالنفع على الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية.

وعلى هامش اللقاء، تم اصطحاب الضيف بجولة تعريفية على مرافق الجامعة، شملت كلية إدارة الضيافة والسياحة، ومجمع “الأرينا” الرياضي، وكلية التكنولوجيا الزراعية، وكلية طب الأسنان، وكلية الهندسة، حيث اطلع على التجهيزات الحديثة والمختبرات المتطورة التي تدعم العملية التعليمية وتُعزّز جاهزية الخريجين لسوق العمل.