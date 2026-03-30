معالي سعيد دروزة … صانع الإنجاز الهادئ في الاقتصاد الأردني

كتب: ليث الفراية

هناك رجال يمشون بيننا وكأنهم جزء من الأرض نفسها، هادئون في حضورهم، لكن أثرهم يمتد بلا نهاية، يزرعون الأسس قبل أن تُكتب التقارير، ويبنون المستقبل قبل أن تتشكل الكلمات ومعالي سعيد دروزة واحد من هؤلاء الرجال؛ رجل صنع من العمل العام رسالة وطنية، ومن كل مسؤولية تجربة حقيقية، ومن كل تحدٍ فرصة لإثبات أن الإنجاز لا يحتاج إلى ضوء الكاميرات، بل إلى عمق الفكرة وصدق الالتزام.

لقد جاء دروزة إلى المشهد العام عبر بوابة الخبرة، لا من باب التصريحات ومنذ بداياته، بدت شخصيته واضحة المعالم فهو رجل يفهم الاقتصاد بعين الحكمة، ويقرأ الواقع بعقل يقظ، ويعرف أن الطريق إلى وطن مستقر لا يمر إلا عبر التخطيط الدقيق والإصرار المستمر حيث لم تكن خبرته مجرد معرفة تقنية، بل فهم حيّ لكيفية تحويل التحديات إلى فرص، وكيفية تحويل المؤسسات إلى قلاع منضبطة تتحرك بروح واحدة نحو الهدف.

إن ما يميز مسيرته أنه لم يكتفِ بإدارة المؤسسات، بل صاغ أنماطاً من العمل المؤسسي تُترجم الرؤية إلى فعل فكل قرار اتخذه كان محسوباً بدقة، وكل خطوة وضعها على الأرض كانت انعكاساً لإيمان عميق بالقدرة الوطنية على الصمود والنمو حيث حضوره لم يكن مجرد وجود شكلي، بل أثرٌ يلمسه كل من تعامل معه، من الموظف العادي إلى صانع القرار.

الهدوء والحزم، العمق والرصانة، التواضع والصرامة، كلها تتجمع في شخصية معالي سعيد دروزة فهو لا يبحث عن الأضواء، لكنه يعرف كيف يشعل الفارق حين تتطلب المرحلة مواقف ثابتة وقرارات حاسمة وهذا المزيج الفريد جعل من اسمه مرجعاً للثقة، ومن حضوره نموذجاً للقيادة المسؤولة، القادرة على الموازنة بين الطموح والواقعية، بين الرؤية والعمل.

إن مسيرته تعكس جيلًا من القيادات التي آمنت بأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام أو ملفات، بل مشروع وطن كامل، يبدأ من تخطيط المؤسسات ويصل إلى بناء الثقة بين الدولة والمواطن حيث إنه رجل يرى في كل عمل مؤسسي فرصة لإعلاء قيمة النزاهة والكفاءة، وفي كل تحدٍ اختباراً لقدرة الأردن على مواجهة الصعاب بثبات وصبر.

ومن يتابع خطواته يدرك أنه من الذين يفضلون الإنجاز الصامت على الخطاب الرنان، والعمل العميق على الظهور المؤقت حيث كل جهوده تراكمت لتشكل تجربة متكاملة، شهادة على أن القيادة الحقيقية لا تُقاس بالمناصب، بل بالقدرة على صنع أثر دائم ومستدام.

اليوم، بينما يواجه الوطن تحديات اقتصادية وإدارية معقدة، تظهر الحاجة الماسة لنماذج مثل سعيد دروزة، التي تجمع بين الرؤية الواضحة والانتماء الصادق، بين الخبرة والالتزام، بين الفعل والإلهام حيث إنه رجل يجعل من الاقتصاد وسيلة لتعزيز الوطن، ومن الإدارة رسالة للجيل القادم، ومن الإنجاز صمت الأبطال الذي يتحدث عنه الزمن بصوت أعلى من أي خطاب.

في النهاية، الحديث عن معالي سعيد دروزة ليس مجرد سرد لمسيرة رجل ناجح، بل هو شهادة على أن خدمة الوطن تتطلب أكثر من منصب؛ تتطلب قلباً مؤمناً، وعقلاً واعياً، وروحاً تضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار فالرجل الذي اختار العمل الجاد بعيداً عن الأضواء، ترك أثراً لا يُمحى، وصنع نموذجاً فريداً لرجل الاقتصاد في الأردن حيث قائد يرى في نجاح وطنه نجاحه الحقيقي، وفي استقرار مؤسساته أعظم إنجاز يمكن أن يحققه.