الوعي المجتمعي الإيجابي … حصن الوطن في مواجهة التحديات

أ.د. مصطفى عيروط

الوعي المجتمعي الإيجابي هو الركيزة الأساسية التي يقوم عليها استقرار الدول وتماسك المجتمعات، وهو القدرة الجماعية للأفراد على الفهم والتحليل والتمييز بين الحقيقة والشائعة، وبين النقد البنّاء والهدم المقصود.

ويزداد تأثير هذا الوعي عندما يكون المجتمع مثقفًا ومتعلمًا ويمتلك أدوات التفكير النقدي، كما هو الحال في المجتمع الأردني، الذي يتميز بنسبة تعليم مرتفعة ووعي متنامٍ يمكّنه من قراءة الأحداث وتحليلها بعمق، وعدم الانجرار خلف الإشاعات أو محاولات التضليل.

وفي ظل التطورات التكنولوجية وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، برزت تحديات جديدة، حيث تحاول بعض الفئات الظلامية الإقصائية استغلال هذه المنصات لنشر الفتن، وبث الكراهية، وترويج الإشاعات والأخبار الكاذبة، مستفيدة من إعلام غير مهني يفتقر إلى المسؤولية الوطنية.

وهنا يأتي دور الوعي المجتمعي الحقيقي الإيجابي ، الذي يشكّل خط الدفاع الأول في مواجهة هذه المحاولات، من خلال التحقق من المعلومات، ورفض الانجرار خلف الخطاب التحريضي، والتمسك بقيم الحوار والاحترام.

إن بناء الوعي المجتمعي الإيجابي ليس مسؤولية جهة واحدة، بل هو عمل تكاملي تشارك فيه:

المدارس والجامعات، عبر ترسيخ التفكير النقدي والمعرفة العلمية

المساجد والكنائس، من خلال نشر قيم الاعتدال والتسامح

مؤسسات المجتمع المدني، في تعزيز المشاركة والمسؤولية

الإعلام المهني، الذي يلتزم بالمصداقية والموضوعية

منصات التواصل الاجتماعي، عندما تُستخدم بوعي ومسؤولية

النخب والناشطون المثقفون، الذين يحملون رسالة التنوير والحقيقة

فالوعي المجتمعي الإيجابي لا يقتصر على كشف الشائعات، بل يمتد إلى تعزيز الانتماء الوطني، وترسيخ الولاء الصادق للوطن وقيادتنا الهاشمية التاريخيه وإبراز الإنجازات الوطنية، إلى جانب ترسيخ ثقافة النقد البنّاء الذي يهدف إلى الإصلاح لا الهدم، بعيدًا عن جلد الذات أو التهويل.

وفي المحصلة، فإن المجتمع الواعي هو المجتمع القادر على حماية نفسه، وصون وحدته، ومواجهة التحديات بثقة، والمضي قدمًا نحو التنمية والاستقرار. والوعي الاجتماعي الايجابي ليس خيارا بل ضرورة وطنيه

للحديث بقيه