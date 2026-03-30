شركة مناجم الفوسفات تُعزّز الملاءة المالية للضمان

ساعة واحدة ago
الخبير موسى الصبيحي

​وفقاً للنتائج المالية المعلنة لشركة مناجم الفوسفات الأردنية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025، والتي أوصى مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 170% من القيمة الاسمية للسهم، وتوزيع أسهم مجانية بنسبة 66% وذلك بعد أن حققت الشركة صافي أرباح بلغت ( 601 ) مليون دينار.

​وحيث أن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يمتلك 16.9 % من رأس مال الشركة البالغ 300 مليون دينار ( يمتلك الضمان ما يعادل 50.7 مليون سهم ) فإن حصة “الضمان” من الأرباح النقدية والأسهم المجانية ستكون:

أولاً: 86.2 مليون دينار كأرباح نقدية.

ثانياً: 33.8 مليون سهم مجاني.

الأرقام أعلاه تعكس نجاح الاستثمارات الوطنية في واحدة من أهم شركاتنا الكبرى وأثرها المباشر في تعزيز الملاءة المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي وتحقيق فوائض مالية تدعم استدامة نظامها التأميني.


