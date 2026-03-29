الملك والرئيس الأوكراني يبحثان سبل تعزيز العلاقات والتطورات في المنطقة

47 دقيقة ago
وطنا اليوم:استقبل جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الأحد، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث تم بحث التطورات التي تشهدها المنطقة.
وجدد جلالة الملك إدانته للاعتداءات الإيرانية المستمرة على المملكة وعدد من الدول العربية، مشددا على ضرورة احترام سيادة الدول وتكثيف الجهود الدولية لتحقيق تهدئة شاملة ومستدامة من خلال القنوات الدبلوماسية.
ونبه جلالته إلى خطورة إطالة أمد الصراع وتفاقم الأعباء الاقتصادية على المنطقة والعالم.
وتطرق اللقاء إلى العلاقات الأردنية الأوكرانية وسبل تعزيزها.
بدوره، أدان الرئيس الأوكراني الهجمات على الأردن ودول المنطقة، مؤكدا ضرورة استعادة الاستقرار في الشرق الأوسط.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، والوفد المرافق للرئيس الأوكراني.


24 ساعة
20:58

الحكومة تتخذ إجراءات للتّعامل مع الأزمة الإقليمية وضمان استدامة وتعزيز المخزون

20:53

تكليف الدكتور عاطف النمورة للقيام بأعمال مدير إدارة مستشفيات البشير

20:08

عدوية يطل قريباً.. وثائقي يستعرض رحلته وتأثيره عبر الأجيال

19:56

انتهاء مرحلة العين بالعين .. طهران وتل أبيب تدخلان مرحلة كسر العظم

19:48

نتنياهو يأمر جيش الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع المنطقة العازلة في لبنان

19:43

الكويت: إصابة 10 عناصر جيش في استهداف معسكر بصواريخ إيرانية

19:36

رئيس الوزراء: اللجوء لوضع سقوف سعرية للسلع الأساسية

19:32

حسان: نواجه حربا إقليمية بتداعيات عالمية لها أثر ملموس على جميع الدول

19:28

حسّان: لن نعكس أسعار المحروقات عالميًا بشكل كامل في هذه المرحلة

19:26

الأردن ومجلس التعاون الخليجي: من الشراكة الاستراتيجية إلى وحدة المصير الحتمي

19:24

298 متقاعد ضمان أجتماعي ، فاتورة تقاعدهم السنوية تبلغ 25 مليون دينار أردني

19:21

ولي العهد يؤكد أهمية الإسراع في تطوير وتنظيم البيئة التشريعية الداعمة للمشاريع الناشئة

وفيات
وفيات الاحد 29-3-2026وفيات الجمعة 27 – 3 – 2026الذكرى السنوية الثانية لرحيل الحاجة ام رائد النسوروفيات الخميس 26-3-2026الشاب محمد أحمد النوايسة في ذمة الله