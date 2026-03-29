الملك والرئيس الأوكراني يبحثان سبل تعزيز العلاقات والتطورات في المنطقة

وطنا اليوم:استقبل جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الأحد، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث تم بحث التطورات التي تشهدها المنطقة.

وجدد جلالة الملك إدانته للاعتداءات الإيرانية المستمرة على المملكة وعدد من الدول العربية، مشددا على ضرورة احترام سيادة الدول وتكثيف الجهود الدولية لتحقيق تهدئة شاملة ومستدامة من خلال القنوات الدبلوماسية.

ونبه جلالته إلى خطورة إطالة أمد الصراع وتفاقم الأعباء الاقتصادية على المنطقة والعالم.

وتطرق اللقاء إلى العلاقات الأردنية الأوكرانية وسبل تعزيزها.

بدوره، أدان الرئيس الأوكراني الهجمات على الأردن ودول المنطقة، مؤكدا ضرورة استعادة الاستقرار في الشرق الأوسط.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، والوفد المرافق للرئيس الأوكراني.