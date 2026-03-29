الأردن ومجلس التعاون الخليجي: من الشراكة الاستراتيجية إلى وحدة المصير الحتمي

نضال ملوالعين

في ظل المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة التي تعصف بالمنطقة والعالم، لم يعد الحديث عن انضمام الأردن إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية مجرد ترف دبلوماسي أو خيار اقتصادي عابر، بل أضحى “ضرورة وجودية” تفرضها لغة العصر ومنطق التحالفات الكبرى. إن قراءة الواقع اليوم تؤكد أن الأردن ليس مجرد جار جيو-سياسي و جيو-اقتصادي ، بل هو العمق الاستراتيجي والدرع الشمالي الراسخ لمنظومة الخليج العربي.

▪︎ تطابق الهوية.. وحدة النسيج

عندما نغوص في تفاصيل المجتمعات الخليجية والمجتمع الأردني، نجد أننا أمام “كتلة بشرية وثقافية واحدة” بامتياز. ثمة نسبة تطابق حضاري وتراثي مذهلة؛ فاللهجات، واللغة، والعادات، والتقاليد، والقيم القبلية والاجتماعية، وحتى طريقة التفكير السياسي، كلها خيوط تنسج ثوباً واحداً. هذا الانسجام المجتمعي هو “القوة الناعمة” التي تجعل من الاندماج التنظيمي عملية سلسة وتلقائية، بعيدة عن التنافر الثقافي الذي قد تواجهه تكتلات دولية أخرى.

▪︎ تجاوز تحديات الأمس: نضوج الرؤية المشتركة

لطالما طُرحت تساؤلات حول تأخر هذا الانضمام رغم الدعوات السابقة، والحقيقة أن ثمة تحديات هيكلية واقتصادية كانت تقف عائقاً، لكن المعطيات الراهنة تجاوزت تلك العقبات بذكاء واستشراف للمستقبل:

* من “المعونات” إلى “الاستثمارات”: سابقاً، كان يُنظر للأردن كعبء مالي محتمل بسبب المديونية، أما اليوم فقد تحول المنطق الخليجي نحو “الاستثمار السيادي”. الأردن يمتلك بيئة خصبة لمشاريع الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، مما يجعل انضمامه إضافة اقتصادية متبادلة وليس مجرد التزام مالي.

* سوق العمل النوعي: القلق السابق من تدفق العمالة التقليدية تبدد مع حاجة الرؤى الخليجية الطموحة (مثل رؤية 2030) لكفاءات عربية مؤهلة تأهيلاً عالياً تقنياً ولغوياً، وهو ما يتميز به العنصر البشري الأردني و رؤية الإمارات و رؤية عُمان كلها سيكون للادرن اضافة نوعية لتحقيق رسم المستقبل.

* تكامل المنظومات السيادية: التباين في الأنظمة الجمركية والنقدية الذي كان عائقاً في الماضي، يمكن تجاوزه اليوم عبر نماذج “العضوية المتدرجة” أو “الشراكة المتقدمة”، التي تركز على التكامل الأمني والسياسي أولاً، مع ترك المسائل التقنية لمراحل انتقالية مدروسة.

▪︎ الأمن والدفاع: العقيدة الواحدة

لقد تأسس مجلس التعاون الخليجي في الأساس لمواجهة التهديدات الإقليمية وتحقيق التنسيق العربي والدولي. واليوم، تبرز الحاجة الملحّة لوجود “قوة عسكرية عربية موحدة” تعمل على حماية أمن المنطقة واستقرارها.

إن القوات المسلحة الأردنية، باحترافيتها المشهود لها وعقيدتها العسكرية المتناغمة مع الأشقاء في الخليج، تمثل إضافة استراتيجية نوعية. فالأردن اليوم يواجه تحديات أمنية عابرة للحدود هي ذاتها التي تهدد العمق الخليجي. لذا، فإن مأسسة التعاون الدفاعي تحت مظلة المجلس ستحول المنطقة إلى كتلة صلبة في عصر لا يعترف إلا بالأقوياء والكيانات الموحدة.

▪︎ كلمة واحدة في عالم التكتلات

نحن نعيش في زمن “الأقطاب والكتل الكبرى”. ولم يعد من المنطقي بقاء هذا التقارب العريق والعميق حبيس التنسيق الثنائي فقط. إن ترجمة هذه العلاقة إلى كيان تنظيمي موحد سيعني ولادة قوة سياسية واقتصادية عربية قادرة على صياغة مستقبل المنطقة بقرار مستقل وسيادة راسخة.

إن انضمام الأردن لمجلس التعاون ليس استكمالاً للصورة الجغرافية فحسب، بل هو تحقيق للهدف القومي وتثبيت للأمن المشترك. لقد نضجت الظروف، وتلاشت عقبات الماضي أمام حتمية المصير؛ ولم يبقَ إلا أن يُتوج هذا التاريخ المشترك بقرار مؤسسي يضع النقاط على الحروف، ليكون “الأردن والخليج” وحدة واحدة، قلباً وقالباً، في مواجهة تحديات المستقبل. و يكون الانضمام التدريجي ليكون GCC+1