بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

ولي العهد يؤكد أهمية الإسراع في تطوير وتنظيم البيئة التشريعية الداعمة للمشاريع الناشئة

ساعتين ago
وطنا اليوم:أكد سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، اليوم الأحد، أهمية الإسراع في تطوير وتنظيم البيئة التشريعية الداعمة للمشاريع الناشئة، بما يمكّن الشباب ويعزز فرص حصولهم على التمويل، لا سيما في قطاع التكنولوجيا.
وأشار سموه، خلال ترؤسه اجتماعا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، رئيس المجلس، إلى ضرورة تطوير البنية التحتية الرقمية، بما يشمل تحسين خدمات الإنترنت في مدارس المملكة، خصوصا في المحافظات، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية والارتقاء بمخرجاتها.
واطلع سمو ولي العهد على سير العمل في مجال رصد وجمع البيانات الحكومية بكفاءة ودقة، وإدارتها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يدعم تحسين الأداء المؤسسي ويرفع كفاءة الخدمات الحكومية ويسهل الإجراءات على المواطنين ويدعم التنمية الاقتصادية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:58

الحكومة تتخذ إجراءات للتّعامل مع الأزمة الإقليمية وضمان استدامة وتعزيز المخزون

20:53

تكليف الدكتور عاطف النمورة للقيام بأعمال مدير إدارة مستشفيات البشير

20:13

الملك والرئيس الأوكراني يبحثان سبل تعزيز العلاقات والتطورات في المنطقة

20:08

عدوية يطل قريباً.. وثائقي يستعرض رحلته وتأثيره عبر الأجيال

19:56

انتهاء مرحلة العين بالعين .. طهران وتل أبيب تدخلان مرحلة كسر العظم

19:48

نتنياهو يأمر جيش الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع المنطقة العازلة في لبنان

19:43

الكويت: إصابة 10 عناصر جيش في استهداف معسكر بصواريخ إيرانية

19:36

رئيس الوزراء: اللجوء لوضع سقوف سعرية للسلع الأساسية

19:32

حسان: نواجه حربا إقليمية بتداعيات عالمية لها أثر ملموس على جميع الدول

19:28

حسّان: لن نعكس أسعار المحروقات عالميًا بشكل كامل في هذه المرحلة

19:26

الأردن ومجلس التعاون الخليجي: من الشراكة الاستراتيجية إلى وحدة المصير الحتمي

19:24

298 متقاعد ضمان أجتماعي ، فاتورة تقاعدهم السنوية تبلغ 25 مليون دينار أردني

وفيات
وفيات الاحد 29-3-2026وفيات الجمعة 27 – 3 – 2026الذكرى السنوية الثانية لرحيل الحاجة ام رائد النسوروفيات الخميس 26-3-2026الشاب محمد أحمد النوايسة في ذمة الله