إدارة الازمات للمواطنين : توقفوا عن التهافت على شراء السلع وتخزينها

وطنا اليوم:دعا الناطق باسم المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات أحمد النعيمات، المواطنين إلى عدم الهلع، والتوقف عن التهافت العشوائي على الشراء والتخزين غير المبرر، مؤكداً أن الأوضاع تحت السيطرة ولا تستدعي القلق.

وشدد النعيمات، في تصريحات الأحد، على ضرورة عدم تخزين المواد البترولية والوقود داخل المنازل أو في الأماكن غير المخصصة لذلك، لما يشكله ذلك من خطر على السلامة العامة.

وأوضح أن المركز، ومنذ بدء التوترات في الشرق الأوسط، فعّل خططه الفرعية بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية ومختلف القطاعات، بما يشمل إدارة المخزون الاستراتيجي من الأغذية والأدوية والطاقة، إضافة إلى ضمان استمرارية سلاسل التوريد لمختلف السلع.

وبيّن النعيمات أنه لم تُسجل أي وفيات جراء الأجسام المتساقطة منذ بدء الحرب، بفضل كفاءة وحرفية القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، مشيراً إلى أن الخسائر اقتصرت على بعض الإصابات الطفيفة وأضرار مادية محدودة.

وأكد أن مركز إدارة الأزمات يمتلك خططاً متكاملة، بالتنسيق مع مختلف الوزارات والمؤسسات والقطاعات، للتعامل مع مسار التوترات في الشرق الأوسط وتطوراتها المحتملة.

وأشار إلى أن القطاعات الأردنية أثبتت استدامتها وفعاليتها خلال التوترات التي شهدها الشرق الأوسط، سواء في المرحلة الحالية أو خلال أزمات سابقة.

وأعلنت القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي الأحد، عن استهداف إيران لأراضي المملكة بصاروخ ومسيّرتين خلال الساعات الماضية.

وأكّدت مديرية الإعلام العسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة بأنّ سلاح الجو الملكي اعترض الصاروخ والمسيّرتين.

من جانبه، أعلن الناطق باسم مديرية الأمن العام أن الوحدات المعنية تعاملت خلال الساعات الماضية مع 26 بلاغا لحوادث سقوط شظايا ومقذوفات.

وأشار الناطق الإعلامي إلى أنه لم تقع أية إصابات نتيجة تلك الحوادث، فيما حصلت بعض الأضرار المادية طالت 3 مركبات.

وجدّد الناطق الإعلامي التحذير من التجمهر أو الاقتراب أو العبث بأي جسم غريب أو شظايا لخطورتها، مؤكدا ضرورة الالتزام بالنصائح والتعليمات التي تم نشرها من خلال الجهات الرسمية.

ودعا الجميع إلى ضرورة إبلاغ الأجهزة الأمنية عند مشاهدة أي جسم مشبوه عبر رقم الطوارئ 911، مشددا على أهمية الالتزام بالتعليمات والاعتماد على المعلومات الصادرة عن المصادر الرسميّة وعدم تداول الشائعات والأخبار المضللة.