هيئة الخدمة والإدارة العامة تصدر الكشف التنافسي الأساسي للعام 2026

وطنا اليوم:أعلنت هيئة الخدمة والإدارة العامة، اليوم الأحد، إصدار الكشف التنافسي الأساسي لطلبات التوظيف للعام 2026، والذي سيتم اعتماده لتعبئة ما نسبته 20 بالمئة من الشواغر الحكومية للعام الحالي، فيما ستكون باقي التعيينات من خلال الإعلان المفتوح، وذلك وفقا لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام والتعليمات والأسس الصادرة بموجبه.

وبيّن رئيس الهيئة، المهندس فايز النهار، أن الكشف يتضمن طلبات التوظيف المقدمة قبل تاريخ 30 تشرين الثاني 2023، حيث أوقف استقبال الطلبات بعد هذا التاريخ انسجاما مع أحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، ومضامين البرنامج التنفيذي لخارطة طريق تحديث القطاع العام ضمن مكون الموارد البشرية الذي يهدف إلى تعزيز قدرة الحكومة على استقطاب الكفاءات وفق معايير الاستحقاق والشفافية وتكافؤ الفرص.

وأضاف النهار أنه بإمكان أصحاب الطلبات الاستعلام عن دورهم وترتيبهم التنافسي من خلال مركز الاتصال الوطني على الرقم (5008080)، أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي (www.spac.gov.jo⁠) من خلال خدمة الاستعلام عن الدور والترتيب التنافسي، كما يمكنهم التقدم للوظائف التي يُعلن عنها في حال انطباق شروط إشغالها عليهم، بغض النظر عن دورهم وترتيبهم التنافسي لدى الهيئة.

وفيما يتعلق بخصائص وإحصائيات مخزون طلبات التوظيف، أشار النهار إلى أن المخزون يضم 449239 متقدما من الراغبين في الحصول على وظائف في الدوائر والمؤسسات الحكومية، حيث انخفض العدد الإجمالي لعدد المتقدمين عن عام 2025، ويُعزى ذلك إلى التعيينات التي تمت في مختلف القطاعات، إضافة إلى حالات الاستنكاف أو عدم استيفاء شروط استمرار خضوع الطلبات للتنافس وفق أحكام النظام.

وأضاف أن عدد المتقدمين بطلبات التوظيف لا يعكس بأي شكل من الأشكال إحصائيات البطالة أو عدد المتعطلين عن العمل، وإنما يمثل الراغبين بالتنافس للحصول على وظيفة في القطاع العام، موضحا أن أكثر من 40 بالمئة من أصحاب الطلبات لديهم قيود في سجلات الضمان الاجتماعي، ما يعني أنهم يعملون في القطاع الخاص أو في قطاعات أخرى، لكن ذلك لا يلغي حقهم في التنافس على الوظائف في القطاع العام.

وأشار إلى أنه بصدور جدول تشكيلات عام 2027، سيتم التحول الكامل إلى الإعلان المفتوح بنسبة 100 بالمئة من الشواغر المتاحة في الدوائر الحكومية.

وأظهر تحليل بيانات الكشف أن غالبية طلبات التوظيف تعود للإناث بنسبة تزيد على 73 بالمئة، فيما شكلت طلبات الحاصلين على درجة البكالوريوس فأعلى ما نسبته 87 بالمئة، مقابل بقية الطلبات لحاملي درجة الدبلوم.

كما تركزت الطلبات في العاصمة عمّان بنسبة 29 بالمئة، تلتها محافظة إربد بنسبة 24 بالمئة، ثم محافظة الزرقاء بنسبة 12 بالمئة، فيما توزعت باقي الطلبات على مختلف المحافظات والبوادي.

يُشار إلى أن الهيئة نشرت الكشف التنافسي التجريبي لعام 2026 خلال الفترة من 8-15 آذار الحالي، لمدة 8 أيام على موقعها الإلكتروني، بهدف تمكين مقدمي الطلبات من الاطلاع على بياناتهم وتدقيقها، لا سيما ما يتعلق برقم الهاتف، ومكان الإقامة الفعلية، والمؤهل العلمي، وإتاحة تقديم الملاحظات إن وجدت عبر رابط إلكتروني مخصص وبشكل مؤتمت بالكامل دون الحاجة لمراجعة الهيئة.

وأكدت الهيئة أن مسؤولية صحة البيانات تقع على عاتق مقدم الطلب، مبينة أنه تم استقبال نحو 1088 ملاحظة خلال فترة عرض الكشف التجريبي، جرى دراستها من قبل لجنة فنية مختصة شُكّلت لهذه الغاية، وعكسها على الكشف التنافسي الأساسي.

وأوضحت أن بيانات الاتصال، لا سيما رقم الهاتف، تبقى متاحة للتعديل في أي وقت من خلال خدمة تعديل بيانات طلب التوظيف المتوفرة على الموقع الإلكتروني للهيئة.