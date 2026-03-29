قيود أردنية تعرقل رحلات شركة طيران إسرائيلية

وطنا اليوم:أفادت القناة “12” العبرية بأن مئات الإسرائيليين عالقون في مطار العقبة بعد إلغاء الرحلات من المطار المذكور.

ووفقا للقناة فقد أبدت إسرائيل استغرابها من قرار الأردن عدم السماح للرحلات التي أغلقت مسبقا بالإقلاع، فيما تجري حاليا محادثات بين مسؤولين متخصصين وأمنيين من الجانبين الإسرائيلي والأردني، في محاولة للتوصل إلى حل فوري.

وأشارت إلى أنه سيتم تحويل بعض الرحلات إلى مطار طابا.

هذا وكشف تقرير إسرائيلي في وقت سبق أن شركة “أركيع” الإسرائيلية للطيران أعلنت أنها ستنقل معظم نشاطها إلى مطاري العقبة وطابا، فيما دعت شركة “إل عال” إلى فتح مطار رامون كبديل تكميلي لـ”بن غوريون”.

وأعلنت شركة الطيران الإسرائيلية “أركياع” أن السلطات الأردنية أجرت تغييرًا مفاجئًا في سياستها، ما أدى إلى عدم السماح بتشغيل عدد من الرحلات الجوية التي كانت الشركة تخطط لتسييرها عبر مطار العقبة، ضمن ترتيبات بديلة عن مطار بن غوريون.

وأوضحت الشركة للصحافة العبرية أن القيود الجديدة تتعلق بعدم منح الموافقات لتشغيل رحلات باستخدام طائرات تابعة لشركات أوروبية، الأمر الذي أدى إلى إلغاء عدد من الرحلات، خاصة المتجهة إلى وجهات أوروبية وبانكوك، في ظل غياب التصاريح التنظيمية اللازمة.

وأضافت أن جزءًا من عملياتها سيتم تحويله إلى مطار طابا في مصر، وفق الإمكانيات التشغيلية، مشيرة إلى أنها تعمل مع الجهات المعنية لاستئناف نشاطها في أقرب وقت ممكن.

وفي السياق ، قدّرت مصادر في قطاع الطيران أن الشركة قد تضطر إلى إلغاء كامل رحلاتها عبر الأردن في حال استمرار القيود الحالية.

كما أشارت التطورات إلى تحديات إضافية في الجانب المصري، حيث رفعت السلطات رسوم العبور في معبر طابا، ما يزيد من كلفة السفر في ظل اعتماد متزايد على هذا المسار كبديل