الترخيص تباشر تنفيذ نظام الحوافز التشجيعية للسائقين

ساعة واحدة ago
وطنا اليوم:باشرت إدارة ترخيص السواقين والمركبات مساء الخميس الماضي وفور صدور نظام الحوافز التشجيعية للسائقين لرفع مستوى السلامة المرورية، بتطبيق منح خصم مقداره 25% من رسم الاقتناء والبدلات والأثمان المترتبة على تجديد الترخيص للمركبات التي لم ترتكب أية مخالفة سير خلال مدة سنة تسبق تاريخ انتهاء الترخيص.
وبيّنت الإدارة أنّه للاستفادة من الخصم التشجيعي يجب أنْ يتم التجديد قبل انتهاء رخصة الاقتناء (التجديد خلال مدة 30 يوماً قبل الانتهاء) إلى جانب عدم وجود أية مخالفة سير خلال مدة سنة تسبق تاريخ انتهاء الترخيص.
واكدت أنّ الهدف من هذا النظام هو تشجيع السلوك المروري الآمن ومكافأة السائقين الملتزمين بقانون السير.


