58 مليون دينار قيمة المدفوعات الإلكترونية لشراء الأجهزة الخلوية في 2025

وطنا اليوم:بلغ عدد حركات الدفع باستخدام البطاقات البنكية أو الهاتف عبر أجهزة نقاط البيع، في محلات بيع الهواتف والإكسسوارات خلال 2025، نحو 1.4 مليون حركة، بقيمة إجمالية وصلت إلى 58.3 مليون دينار.

وبحسب بيان لجمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية اليوم الأحد، بلغت قيمة المشتريات عبر البطاقات الائتمانية في 2024 نحو 60.2 مليون دينار، فيما سجل عدد حركات الدفع في العام ذاته قرابة 1.2 مليون حركة تمت من خلال أجهزة نقاط البيع لدى محلات تجارة الأجهزة الخلوية.

وفيما يتعلق بحجم الاستيراد، بلغ إجمالي مستوردات الأردن من الأجهزة الخلوية خلال 2025 نحو 1.7 مليون جهاز، بقيمة إجمالية وصلت إلى 162 مليون دينار، مسجلة تراجعا مقارنة بـ 2024 الذي بلغت فيه قيمة المستوردات نحو 176 مليون دينار وبعدد 1.855 مليون جهاز.

وأضاف البيان، إن المملكة استوردت خلال 2025 نحو 389 ألف جهاز لوحي “تابليت”، بقيمة إجمالية بلغت 58 مليون دينار، وذلك استنادا إلى بيانات دائرة الجمارك الأردنية المعتمدة على الفواتير الجمركية المصدقة.

وقال رئيس جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها أحمد علوش، إن متوسط سعر جهاز “التابليت” الواحد خلال 2025 بلغ نحو 149 دينارا، لافتا إلى أن ارتفاع قيمة الاستيراد رغم انخفاض عدد الأجهزة مقارنة بـ 2024 يعود إلى ارتفاع متوسط الأسعار في الدول المصنعة.