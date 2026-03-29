الصناعة والتجارة تطمئن الأردنيين: مخزون السلع الغذائية آمن ولا داعي للتهافت

وطنا اليوم:أكد مساعد الأمين العام لشؤون التجارة والأسواق في وزارة الصناعة والتجارة والتموين قصي بني مصطفى أن مخزون الأردن من السلع والمواد الغذائية الأساسية آمن ومطمئن، داعيا المواطنين إلى عدم الهلع أو التهافت على الشراء.

وأشار بني مصطفى الأحد، إلى أن الوزارة ترصد باستمرار المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية مثل الأرز والزيوت والسكر والبقوليات والقمح والشعير.

وقال إن الكميات المتوفرة في الأسواق حاليا كافية وتزيد عن الحاجة، مشيرا إلى وجود نظام ربط مع دائرة الجمارك يتيح إنذارا مبكراً وتحليلا دقيقا للكميات.

وأوضح بني مصطفى أن مخزون القمح في المستودعات يكفي لستة أشهر، مع كميات متعاقد عليها لثلاثة أشهر ونصف، بينما يبلغ مخزون الشعير في المستودعات خمسة أشهر مع ثلاثة أشهر ونصف متعاقد عليها.

وأكد أن الوزارة تشرف مباشرة على شراء وتخزين القمح والشعير، مما يعزز الطمأنينة.

وشدد على أن لا داعي للهلع أو التهافت على السلع، لأن ذلك يزيد الطلب ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار، معتبرا أن جزءا من ارتفاع بعض الأسعار يعود إلى سلوك المواطنين أنفسهم.

وأشار إلى أن الوزارة ردت برسائل إعلامية وجولات ميدانية مصورة أظهرت توفر الكميات في الأسواق، مما ساهم في عودة الحركة إلى طبيعتها بعد يومين من التهافت.

وتطرق بني مصطفى إلى الدروس المستفادة من أزمة كورونا، التي دفعت إلى تحسين كفاءة تخزين القمح، مؤكدا أن الوزارة أعدت سيناريوهات متعددة بالتعاون مع القطاع الخاص لمواجهة أي طارئ، بما في ذلك تنويع المناشئ والطرق البديلة للتوريد عبر المنافذ البرية إضافة إلى ميناء العقبة.

وختم بدعوة المواطنين إلى الاكتفاء بالحاجات اليومية وعدم التسرع، مؤكدا استمرار رقابة الوزارة على الكميات والأسعار، وأن سلاسل الإمداد في ميناء العقبة تعمل بحركة طبيعية جدا.