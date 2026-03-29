السعايدة: المشتقات النفطية متوفرة في الأردن ولا نقص بالتزويد

وطنا اليوم:أكد رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة أن كميات المشتقات النفطية في الأردن متوفرة بالكامل، مشددًا على عدم وجود أي نقص في التزويد، في ظل متابعة مستمرة لملاحظات المواطنين حول توفر المواد.

وقال السعايدة، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن تأخر بعض طلبات المواطنين من مادة السولار يعود إلى زيادة الطلب في الفترة الأخيرة، وليس بسبب نقص في الكميات المتوفرة.

وأوضح أن تزويد محطات الوقود بالمشتقات النفطية يتم وفق الآلية المعتادة للشركات التسويقية، حيث يتم تزويد المحطات للتخزين كل أسبوعين، مؤكدًا أن عمليات التزويد تسير بشكل طبيعي.

وأشار إلى وجود مراقبة لحظية لعمل الشركات التسويقية من خلال غرفة عمليات تتابع حركة المشتقات النفطية بشكل مستمر، بهدف ضمان انتظام التزويد وعدم حدوث أي اختلالات في السوق.

وفيما يتعلق بالأسعار، بيّن السعايدة أن تصريح وزير الطاقة منذ يوم الجمعة كان واضحًا بعدم وجود أي توجه لرفع أسعار المشتقات النفطية في الوقت الحالي.

وأكد كذلك أن المخزون الاستراتيجي الحكومي من المشتقات النفطية لم يُمس، وأن الكميات المستهلكة وسلاسل التزويد تعمل بشكل طبيعي، مشيرًا إلى أن الأمور تسير بشكل جيد.

ودعا المواطنين إلى التبليغ فورًا في حال امتناع أي محطة وقود عن بيع المشتقات النفطية، عبر التواصل مع الهيئة أو الجهات الرقابية المختصة، مؤكدًا أن المواطن سيتم تزويده بأي كمية يحتاجها من مادة السولار.

كما كشف السعايدة أن الهيئة أطلقت قبل نحو عشرة أيام حملة تفتيش ومراقبة على محطات الوقود، حيث تعمل الفرق الميدانية على مدار الساعة لضمان الالتزام بالتعليمات ومتابعة السوق.

وفي سياق متصل، دعا المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة باعتباره سلوكًا طبيعيًا في استخدامات الطاقة، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه لم يتم حتى الآن تنفيذ أي إجراء من خطط الطوارئ المتعلقة بقطاع الطاقة في المملكة.