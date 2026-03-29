المومني: الاحتكام للمعلومة الرسمية ضرورة واستغلال الظروف لرفع الأسعار جريمة اقتصادية

وطنا اليوم:أكد محمد المومني، وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة تتابع تداعيات التصعيد الإقليمي بشكل يومي، داعياً المواطنين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للمعلومات وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات المضللة.

وقال المومني، في تصريحات اليوم الأحد، إن المرحلة الحالية تتطلب قدراً عالياً من المسؤولية الإعلامية والمجتمعية، مشيراً إلى أن “قلة قليلة تسعى إلى تحقيق مزيد من المشاهدات والإعجابات على حساب الحقيقة والدقة والمهنية”، مؤكداً أن الأصل في هذه الظروف هو تكاتف الجميع لتحقيق الصالح العام.

وأوضح أن مخزون المملكة من السلع الأساسية ضمن المعدلات الطبيعية، وأن عمليات تزويد الأسواق مستمرة، لافتاً إلى أن الحكومة فعّلت المعابر البرية لضمان استمرار تدفق السلع إلى الأسواق.

وأضاف أن الحفاظ على نمط الاستهلاك الطبيعي من قبل المواطنين يعد عاملاً مهماً في استقرار السوق وضبط الأسعار، مشدداً على أنه لا داعي للتهافت على السلع لأن الكميات متوفرة والتزويد مستمر.

وبيّن المومني أن الحكومة تتعامل مع التطورات بشفافية، مؤكداً أن الشفافية ستكون عنوان التعامل مع الأزمة، وأن لدى الدولة خططاً بعيدة المدى للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة.

وفي ما يتعلق بارتفاع الأسعار أو محاولات الاحتكار، شدد الوزير على أن استغلال الظروف للتلاعب بالأسعار يعد جريمة اقتصادية سيطبق القانون بحق مرتكبيها، موضحاً أن الجهات الرقابية تراقب المخزون والأسعار ميدانياً، وأن الحكومة اتخذت قراراً بدعم المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية لضبط الأسعار في السوق.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء يطلع بشكل يومي على تقارير الجهات الرسمية المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية واللوجستية، مؤكداً أن التنسيق بين المؤسسات الحكومية يجري على مدار الساعة لضمان الاستقرار في مختلف القطاعات.

وفي السياق ذاته، لفت المومني إلى أن نهاية الحرب الحالية غير واضحة حتى الآن، مؤكداً أن الدبلوماسية الأردنية تواصل جهودها للدفع نحو التهدئة والحوار والاحتكام إلى المسار الدبلوماسي.