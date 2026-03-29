6 شهداء بغارتين إسرائيليتين على نقطتي تفتيش في غزة

وطنا اليوم:قال مسؤولون محليون في قطاع الصحة إن غارتين جويتين إسرائيليتين استهدفتا نقطتي تفتيش تابعتين لقوة الشرطة التي تقودها حركة (حماس) وأسفرتا عن استشهاد ما لا يقل عن 6 فلسطينيين بينهم طفل.

يأتي هذا في أحدث جولة من العنف على الرغم من وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة والذي مضى عليه الآن أكثر من خمسة أشهر.

وقال مسعفون إن طائرات إسرائيلية هاجمت نقطتي تفتيش تابعتين للشرطة في خان يونس جنوبي قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد ثلاثة من أفراد الشرطة وثلاثة مدنيين، بينهم فتاة، وإصابة أربعة آخرين.

ولم يعلق جيش الاحتلال الإسرائيلي على أحدث الهجمات.

وباستشهاد الفلسطينيين الستة، يرتفع إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي إلى 698 شهيدا، فيما تجاوز عدد الإصابات 18,100، إضافة إلى انتشال 756 جثمانا.

واستشهد أكثر من 72 ألف شخص منذ بدء الحرب في تشرين الأول 2023. وتشن إسرائيل حاليا أيضا حربا، إلى جانب الولايات المتحدة، ضد إيران، وتنفذ حملة جديدة ضد جماعة حزب الله اجتاحت خلالها قوات إسرائيلية جنوبي لبنان.

استمر العنف في غزة على الرغم من وقف إطلاق النار ووسط الحرب بين إسرائيل وإيران. ويقول مسؤولو الصحة في القطاع إن القوات الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 50 فلسطينيا منذ بدء الصراع مع إيران قبل شهر.