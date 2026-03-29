تحت شعار لا ملوك .. الملايين يحتجون ضد سياسات ترمب والحرب على إيران

وطنا اليوم:خرج الملايين في تظاهرات تحت شعار “لا ملوك” في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، احتجاجا على سياسات الرئيس دونالد ترمب والحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

وأعرب المحتجون الذين احتشدوا في المدن الكبرى لا سيما العاصمة واشنطن ولوس أنجلوس ونيويورك وشيكاغو، عن رفضهم الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة بالتعاون مع إسرائيل على طهران.

ووفق موقع “NoKings” الإلكتروني، سجّل أكثر من 9 ملايين شخص للمشاركة في الاحتجاجات التي أُقيمت في أكثر من 3100 موقع في جميع الولايات الـ50.

“أوقفوا الحرب في إيران”

وكانت ولاية مينيسوتا مركز احتجاجات هذا العام، بعد أن قُتل أمريكيان على يد عناصر من إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية خلال المظاهرات.

في حين نظم المتظاهرون في العاصمة واشنطن، احتجاجا بعنوان “مسيرة إلى العاصمة” بدأ من جسر ميموريال إلى نصب واشنطن التذكاري، وأعرب آلاف المتظاهرين، عبر لافتاتهم وهتافاتهم، عن رفضهم لهجمات إدارة ترمب على إيران بالتعاون مع إسرائيل.

أما في نيويورك، فقد حمل المحتجون لافتات كُتب عليها “لا ملوك” و”أوقفوا الحرب الأمريكية-الإسرائيلية في إيران” و”يجب أن يرحل ترامب” و”لا للحصار على كوبا”.

وانطلق المتظاهرون في مسيرة عبر الجادة السابعة باتجاه ميدان تايمز وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط المسيرة.

الاحتجاجات امتدت لدول أوروبية

ويتخطى المزاج المناهض لترمب حدود الولايات المتحدة، إذ شهدت عدة دول أوروبية مثل فرنسا وبريطانيا احتجاجات “لا ملوك” وكذلك في مدن كبرى في اليابان وأستراليا، تحت مسميات مختلفة.

وفي العاصمة الفرنسية باريس تجمع مئات الأشخاص صباح السبت، أغلبهم أمريكيون يعيشون في فرنسا، إلى جانب النقابات العمالية الفرنسية ومنظمات حقوق الإنسان عند ساحة الباستيل.

وشوهدت لافتات معارضة لترمب عليها عبارات مثل “الحرب من أجل الأرباح قواتنا ليست للبيع” و”عندما يصبح الظلم قانونا، تصبح المقاومة واجبا”.

وقالت آدا شين، منظمة مظاهرات “لا ملوك” في باريس “أحتج على كل حروب ترمب غير القانونية وغير الأخلاقية والهوجاء والتي لا نهاية لها.. من الواضح حقا أنه ليس لديه خطة، ومن الواضح أن سوء استغلال السلطة هو الهدف”.

البيت الأبيض يرد

ووصف البيت الأبيض الاحتجاجات التي شهدتها البلاد بأنها “نتاج شبكات تمويل يسارية” لا تتمتع بدعم شعبي حقيقي”، وفق بيان المتحدثة باسم البيت الأبيض.

وللمرة الثالثة في أقل من عام، دُعي الأمريكيون للنزول إلى الشوارع في إطار حركة “لا ملوك”، تعدّ أبرز الحركات المناهضة لترمب منذ بدأ ولايته الثانية مطلع 2025.

ومن الجدير بالذكر أنّ احتجاجات “لا ملوك” بدأت أول مرة في 15 يونيو/حزيران 2025، الذي صادف عيد ميلاد ترمب الـ79، للتعبير عن رفضهم لسياساته.

كما أُقيمت النسخة الثانية من الاحتجاجات في 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث رأى المحتجون حينها أن ترمب يقود البلاد نحو اتجاه “عسكري واستبدادي” أكثر.

احتجاجات ضد الهجرة

وسبق أن نظم آلاف العمال والطلاب مسيرات في عدد من المدن والحرم الجامعية بالولايات المتحدة في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، احتجاجا على سياسات الهجرة التي يتبعها الرئيس الأمريكي.

وفي الذكرى السنوية الأولى لولاية ترمب الثانية، اندلعت احتجاجات في أنحاء البلاد اعتراضا على حملته الصارمة على الهجرة، التي أثارت غضبا بعد أن قام عناصر اتحاديون خلال الأسابيع الماضية بجرّ مواطنة أمريكية من سيارتها وقتلوا امرأة تبلغ من العمر 37 عاما تُدعى ريني جود في مينيابوليس.

وتجمّع مئات المحتجين في واشنطن ومدن أصغر مثل آشفيل بولاية نورث كارولينا، حيث نظموا مسيرات في وسط المدينة وظهروا في مقاطع مصورة وهم يهتفون “لا لإدارة الهجرة والجمارك.. لا لجماعة كو كلوكس كلان.. لا للفاشية الأمريكية”.

وقال المنظمون إن ما يقرب من 7 ملايين شخص شاركوا في مظاهرات سلمية في حوالي 2700 مدينة وبلدية، أي مئات المواقع الإضافية مقارنة بالاحتجاج السابق في يونيو/حزيران الماضي.

وسجلت شرطة نيويورك مشاركة 100 ألف شخص في المظاهرات المختلفة في جميع أنحاء المدينة، وقالت إنه لم تقع أي أعمال شغب ولم تنفذ أي اعتقالات.