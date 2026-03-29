البنتاغون يستعد لعمليات برية في إيران وينتظر موافقة ترامب

وطنا اليوم:أعلنت وسائل إعلام إيرانية، يوم الأحد، عن شن موجة من الهجمات الصاروخية الإيرانية باتجاه جنوب إسرائيل، حيث دوت صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة والبحر الميت.

مقابل ذلك، أفادت الوسائل بإصابة 12 شخصا في غارات أمريكية و(إسرائيلية) على مناطق سكنية غربي وشمالي طهران.

وفي ظل استمرار العمليات العسكرية بين أطراف الأزمة، أفادت صحيفة “واشنطن بوست” بأن البنتاغون يستعد لأسابيع من العمليات البرية في إيران.

وأضافت، أن “العملية قد تقتصر على غارات مشتركة بين قوات العمليات الخاصة وقوات المشاة”، مبينة أن “مناقشات الإدارة خلال الشهر الماضي بحثت إمكانية الاستيلاء على جزيرة خارك”.

وأشارت إلى أن “مناقشات الإدارة بحثت شن غارات على مناطق ساحلية قرب مضيق هرمز”، منوهة بأن تحقيق الأهداف التي يجري بحثها قد يستغرق أسابيع وليس شهورا.

وتابعت: أن “المدة الزمنية المحتملة للعملية البرية التي تتم دراستها شهران”.

وفي السياق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، وصول مشاة البحرية على متن السفينة تريبولي إلى منطقة المسؤولية.

