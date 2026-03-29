أجواء باردة وماطرة وتحذيرات من تدني الرؤية الأفقية

وطنا اليوم:يطرأ اليوم الأحد انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق وغائمة جزئياً تتحول تدريجياً إلى غائمة، وتهطل زخات متفرقة من المطر، خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح، خاصة في مناطق البادية، ومن الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولًا مطريًا.

وتبقى الأجواء يوم غدٍ الاثنين، غائمة جزئياً وباردة نسبياً في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع احتمال هطول أمطار خفيفة في ساعات الصباح في شمال المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ الثلاثاء، ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.

وترتفع درجات الحرارة الأربعاء، لتسجل حول معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة تتكاثر كمياتها تدريجياً، خاصة في جنوب المملكة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 16- 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 14 – 6، وفي المرتفعات الشمالية 12- 5، وفي مرتفعات الشراة 13 – 4، وفي مناطق البادية 20- 6 ، وفي مناطق السهول 17 – 8 ، وفي الأغوار الشمالية 23- 12، وفي الأغوار الجنوبية 26 – 13، وفي البحر الميت 24- 14 ، وفي خليج العقبة 25 – 14 درجة مئوية.