أجواء باردة وماطرة وتحذيرات من تدني الرؤية الأفقية

ساعتين ago
وطنا اليوم:يطرأ اليوم الأحد انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق وغائمة جزئياً تتحول تدريجياً إلى غائمة، وتهطل زخات متفرقة من المطر، خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر.
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح، خاصة في مناطق البادية، ومن الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولًا مطريًا.
وتبقى الأجواء يوم غدٍ الاثنين، غائمة جزئياً وباردة نسبياً في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع احتمال هطول أمطار خفيفة في ساعات الصباح في شمال المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
ويطرأ الثلاثاء، ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.
وترتفع درجات الحرارة الأربعاء، لتسجل حول معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة تتكاثر كمياتها تدريجياً، خاصة في جنوب المملكة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 16- 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 14 – 6، وفي المرتفعات الشمالية 12- 5، وفي مرتفعات الشراة 13 – 4، وفي مناطق البادية 20- 6 ، وفي مناطق السهول 17 – 8 ، وفي الأغوار الشمالية 23- 12، وفي الأغوار الجنوبية 26 – 13، وفي البحر الميت 24- 14 ، وفي خليج العقبة 25 – 14 درجة مئوية.


24 ساعة
11:33

البنك الأردني الكويتي يحصد جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في الأردن للمرة الرابعة على التوالي

11:28

الأردن يدين استهداف مقر إقامة رئيس إقليم كردستان في دهوك

11:22

سلطنة عمان: نحقق في مصدر ودوافع الهجمات الجبانة علينا

11:16

تحذيرات أوروبية للسفن للابتعاد عن المياه اليمنية

10:43

وفيات الاحد 29-3-2026

10:34

القيادة المركزية الأمريكية تعلن وصول قوات بحرية إضافية إلى الشرق الأوسط

10:28

الجيش يحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد مخدرة بوسطة بالونات

10:24

وزارة السياحة تعزز الخدمات في برقش وأم النمل بوحدات صحية وأكشاك

10:14

المومني: الاحتكام للمعلومة الرسمية ضرورة واستغلال الظروف لرفع الأسعار جريمة اقتصادية

10:07

6 شهداء بغارتين إسرائيليتين على نقطتي تفتيش في غزة

10:01

مقتل جندي إسرائيلي باشتباكات في جنوب لبنان

09:55

إيران تهدد بضرب الجامعات الأميركية في الشرق الأوسط

وفيات
وفيات الاحد 29-3-2026وفيات الجمعة 27 – 3 – 2026الذكرى السنوية الثانية لرحيل الحاجة ام رائد النسوروفيات الخميس 26-3-2026الشاب محمد أحمد النوايسة في ذمة الله